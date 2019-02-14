Омский мусорный оператор разъяснил, как будет рассчитываться тариф для населения

Как заявил Лобов, региональный оператор подал в РЭК тариф в 715 рублей за кубометр, но эта цифра не является тарифом для населения, уточнили в компании.
«Тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами в Омской области рассчитывается и утверждается на один кубометр. Затем эта цифра используется при расчете тарифа для населения по специальной формуле, при этом учитывается норматив накопления ТКО на одного человека, утвержденный РЭК Омской области», - сообщили в пресс-службе ООО «Магнит».
Напомним, норматив образования ТКО для жителей благоустроенных многоквартирных домов Омска утвержден в мае 2017 года и составляет 0,183 кубометра. Эта цифра будет использоваться при расчете тарифа для населения.
Спустя некоторое время стало известно, что заявка от ООО «Магнит» в РЭК Омской области не поступала.
«Предыдущая заявка была отклонена, документы возвращены регоператору. Новой заявки на эту минуту в РЭК нет», - заверили в пресс-службе РЭК Омской области.
Также изданию Город55 уточнили в РЭК: у оператора недостаточно документов для открытия тарифного дела - отсутствует расчет тарифа, по запросу РЭК компания его не предоставила и по-прежнему «Магнит» не предоставил лицензии на обращение с ТКО, затянув с ее получением.