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Омский мусорный оператор разъяснил, как будет рассчитываться тариф для населения

Омский мусорный оператор разъяснил, как будет рассчитываться тариф для населения

14 февраля 2019, 18:54
Фото: pixabay.com
В пресс-службе регионального мусорного оператора ООО «Магнит» пояснили цифры, озвученные в ходе Заксобрания министром природных ресурсов Омской области Ильей Лобовым.

Как заявил Лобов, региональный оператор подал в РЭК тариф в 715 рублей за кубометр, но эта цифра не является тарифом для населения, уточнили в компании.

«Тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами в Омской области рассчитывается и утверждается на один кубометр. Затем эта цифра используется при расчете тарифа для населения по специальной формуле, при этом учитывается норматив накопления ТКО на одного человека, утвержденный РЭК Омской области», - сообщили в пресс-службе ООО «Магнит».

Напомним, норматив образования ТКО для жителей благоустроенных многоквартирных домов Омска утвержден в мае 2017 года и составляет 0,183 кубометра. Эта цифра будет использоваться при расчете тарифа для населения.

Спустя некоторое время стало известно, что заявка от ООО «Магнит» в РЭК Омской области не поступала.

«Предыдущая заявка была отклонена, документы возвращены регоператору. Новой заявки на эту минуту в РЭК нет», - заверили в пресс-службе РЭК Омской области.

Также изданию Город55 уточнили в РЭК: у оператора недостаточно документов для открытия тарифного дела - отсутствует расчет тарифа, по запросу РЭК компания его не предоставила и по-прежнему «Магнит» не предоставил лицензии на обращение с ТКО, затянув с ее получением.

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