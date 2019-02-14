Омский мусорный оператор разъяснил, как будет рассчитываться тариф для населения

«Тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами в Омской области рассчитывается и утверждается на один кубометр. Затем эта цифра используется при расчете тарифа для населения по специальной формуле, при этом учитывается норматив накопления ТКО на одного человека, утвержденный РЭК Омской области», - сообщили в пресс-службе ООО «Магнит».