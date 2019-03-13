Тариф на вывоз мусора в Омске озвучат 18 марта

Posted 13 марта 2019, 12:22
Published 13 марта 2019, 12:22
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
На заседании будет представлена тарифная заявка регионального оператора ООО «Магнит». В том числе станет известна сумма предложенного им тарифа и заложенные в него статьи расходов.
Отметим, особый интерес представляет состав тарифа - от включенных в него расходов и будет зависеть итоговая величина. До сих пор регоператор обходил этот вопрос стороной (называлась только предположительная цифра в 131 рубль с человека в месяц, без раскладки по статьям).
Город55 обратился в пресс-службу РЭК Омской области с просьбой предоставить заявленные регоператором документы. В ведомстве заявили, что не могут это сделать раньше 18 марта, сославшись на большой объем данных и авральный режим работы специалистов.
«По статьям расходов сейчас идет анализ, это тяжелый процесс, большой объем информации. Специалисты в цейтноте. Выдергивать отдельные фрагменты из тарифного дела они сейчас не будут», - ответили в РЭК.
Редакция Города55 направила в РЭК официальный запрос по этому поводу.
Напомним, с заявкой на установление мусорного тарифа «Магнит» обращался дважды. Вторая заявка была подана в середине февраля, 4 марта РЭК открыла тарифное дело. К общественным слушаниям обещали проанализировать данные и представить предварительную раскладку. Сам тариф утвердят уже после совета, а в законную силу он вступит через 10 дней после опубликования. Произойдет это, по всей видимости, не раньше апреля, не исключено, что процесс затянется до мая-июня.
Дело в том, что у регоператора отсутствует проект санитарной зоны мусоросортировочного комплекса в Кировском округе, что не дает ему права на получение лицензии на обращение с ТКО. В свою очередь, без лицензии не может быть утвержден тариф. На эти процедуры может уйти еще порядка двух месяцев. То есть старт мусорной реформы, запланированный на апрель, могут в очередной раз отложить.