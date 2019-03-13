Тариф на вывоз мусора в Омске озвучат 18 марта

Дело в том, что у регоператора отсутствует проект санитарной зоны мусоросортировочного комплекса в Кировском округе, что не дает ему права на получение лицензии на обращение с ТКО. В свою очередь, без лицензии не может быть утвержден тариф. На эти процедуры может уйти еще порядка двух месяцев. То есть старт мусорной реформы, запланированный на апрель, могут в очередной раз отложить.