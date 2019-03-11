Спецавтохозяйство не может отловить бегающих по территории детского сада собак

Posted 11 марта 2019, 04:26
Published 11 марта 2019, 04:26
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Очередная прогулка стаи среди качелей и песочниц попала на видео. По словам автора ролика, псы периодически прибегают из расположенного рядом частного сектора. Собаки гадят в снегу на территории площадки, а летом в песке, где потом играют дети.
«Обращались в САХ, они приезжают тогда, когда собаки убегают, и говорят: «Нет собак», - и уезжают. По округе не ищут их», - рассказала мама одной из воспитанниц.
Отметим, что случаи нападения бездомных псов на прохожих в Омске нередки. В таких ситуациях омичам советуют обращаться в КТОС, управляющую компанию, в компетенцию которых входит территория, где были замечены стаи, чтобы они подали заявку в БУ «Спецавтохозяйство». Тогда работники учреждения произведут отлов.