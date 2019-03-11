Спецавтохозяйство не может отловить бегающих по территории детского сада собак

Отметим, что случаи нападения бездомных псов на прохожих в Омске нередки. В таких ситуациях омичам советуют обращаться в КТОС, управляющую компанию, в компетенцию которых входит территория, где были замечены стаи, чтобы они подали заявку в БУ «Спецавтохозяйство». Тогда работники учреждения произведут отлов.