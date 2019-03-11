gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2019, 04:26

Published 11 марта 2019, 04:26

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Спецавтохозяйство не может отловить бегающих по территории детского сада собак

Спецавтохозяйство не может отловить бегающих по территории детского сада собак

11 марта 2019, 04:26
Фото: 1MediaInvest.
Сюжет
Страх и ненависть
В Омске свора собак свободно бегает по территории детского сада №37. Бездомных животных несколько раз видели родители воспитанников.

Очередная прогулка стаи среди качелей и песочниц попала на видео. По словам автора ролика, псы периодически прибегают из расположенного рядом частного сектора. Собаки гадят в снегу на территории площадки, а летом в песке, где потом играют дети.

«Обращались в САХ, они приезжают тогда, когда собаки убегают, и говорят: «Нет собак», - и уезжают. По округе не ищут их», - рассказала мама одной из воспитанниц.

Отметим, что случаи нападения бездомных псов на прохожих в Омске нередки. В таких ситуациях омичам советуют обращаться в КТОС, управляющую компанию, в компетенцию которых входит территория, где были замечены стаи, чтобы они подали заявку в БУ «Спецавтохозяйство». Тогда работники учреждения произведут отлов.

#Страх и ненависть#Город#Видео#Бездомные собаки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика