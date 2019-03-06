ГЖИ: жильцы дома, в котором 3 месяца течет канализация, сами в этом виноваты

Как пояснили в организации, «данный многоквартирный дом — это бывшее общежитие с общей кухней, душевой и туалетами. На сегодняшний день многие собственники жилых помещений самовольно устанавливают себе в комнаты дополнительное оборудование (стиральные машины, душевые кабины, мойки и т. д.), в связи с чем пропускная способность канализации, проложенной по этажу, не справляется с поступающими объемами стоков от стиральных машин, душевых кабин, моек. В период пиковых нагрузок на систему канализации возникает ее переполнение».