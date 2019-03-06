ГЖИ: жильцы дома, в котором 3 месяца течет канализация, сами в этом виноваты

Posted 6 марта 2019, 04:25
Published 6 марта 2019, 04:25
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Как пояснили в организации, «данный многоквартирный дом — это бывшее общежитие с общей кухней, душевой и туалетами. На сегодняшний день многие собственники жилых помещений самовольно устанавливают себе в комнаты дополнительное оборудование (стиральные машины, душевые кабины, мойки и т. д.), в связи с чем пропускная способность канализации, проложенной по этажу, не справляется с поступающими объемами стоков от стиральных машин, душевых кабин, моек. В период пиковых нагрузок на систему канализации возникает ее переполнение».
Помимо прочего, жильцы многоквартирного дома до сих пор не выбрали себе управляющую компанию. Прежняя, ООО УК «Перспектива», прекратила обслуживание дома 1 марта 2019 года в связи с окончанием действия договора.
Напомним, ранее редакция Города55 сообщала, что жильцы жалуются на течь, которую не устраняют уже в течение 3 месяцев, а значит, на момент ее возникновения УК еще занималась обслуживанием дома.
В настоящее время вопрос по данному дому находится на контроле Администрации города Омска, которая должна содействовать собственникам жилья в проведении собрания по выбору управляющей компании.