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Posted 6 марта 2019, 04:25

Published 6 марта 2019, 04:25

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

ГЖИ: жильцы дома, в котором 3 месяца течет канализация, сами в этом виноваты

ГЖИ: жильцы дома, в котором 3 месяца течет канализация, сами в этом виноваты

6 марта 2019, 04:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В том, что квартиры жильцов 5-этажного дома, расположенного в Омске по адресу улица 3-я Любинская, 26а, в течение трех месяцев заливает канализационными водами, виноваты сами жильцы, сообщили в Госжилинспекции по Омской области.

Как пояснили в организации, «данный многоквартирный дом — это бывшее общежитие с общей кухней, душевой и туалетами. На сегодняшний день многие собственники жилых помещений самовольно устанавливают себе в комнаты дополнительное оборудование (стиральные машины, душевые кабины, мойки и т. д.), в связи с чем пропускная способность канализации, проложенной по этажу, не справляется с поступающими объемами стоков от стиральных машин, душевых кабин, моек. В период пиковых нагрузок на систему канализации возникает ее переполнение».

Помимо прочего, жильцы многоквартирного дома до сих пор не выбрали себе управляющую компанию. Прежняя, ООО УК «Перспектива», прекратила обслуживание дома 1 марта 2019 года в связи с окончанием действия договора.

Напомним, ранее редакция Города55 сообщала, что жильцы жалуются на течь, которую не устраняют уже в течение 3 месяцев, а значит, на момент ее возникновения УК еще занималась обслуживанием дома.

В настоящее время вопрос по данному дому находится на контроле Администрации города Омска, которая должна содействовать собственникам жилья в проведении собрания по выбору управляющей компании.

#Омск сегодня#Общество#Жалобы#Канализация
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