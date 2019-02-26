Омский мусорный оператор нанял управляющую компанию за 150 млн рублей

Posted 26 февраля 2019, 01:45
Published 26 февраля 2019, 01:45
Modified 19 августа, 20:57
Updated 19 августа, 20:57
Согласно договору, компания из Ханты-Мансийска станет исполнительным органом «Магнита». Она должна будет руководить предприятием в Омске, обеспечивая стабильность и качество оказания услуг, повышая эффективность управления, организовывая сквозное и консолидированное бюджетирование, привлекая заемные средства, обеспечивая правовое сопровождение и прочее.
За оказанные услуги «Стандарт рециклинг групп» может получить бонус по итогам года в размере 15% от объема выручки до вычета налогов и прочих амортизационных отчислений. Договор будет действовать в течение пяти лет.