gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2019, 01:45

Published 26 февраля 2019, 01:45

Modified 19 августа, 20:57

Updated 19 августа, 20:57

Омский мусорный оператор нанял управляющую компанию за 150 млн рублей

Омский мусорный оператор нанял управляющую компанию за 150 млн рублей

26 февраля 2019, 01:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Региональный оператор по обращению с ТКО в Омской области «Магнит» заключил контракт с ханты-мансийским ООО «Стандарт рециклинг групп» на 150 млн рублей.

Согласно договору, компания из Ханты-Мансийска станет исполнительным органом «Магнита». Она должна будет руководить предприятием в Омске, обеспечивая стабильность и качество оказания услуг, повышая эффективность управления, организовывая сквозное и консолидированное бюджетирование, привлекая заемные средства, обеспечивая правовое сопровождение и прочее.

За оказанные услуги «Стандарт рециклинг групп» может получить бонус по итогам года в размере 15% от объема выручки до вычета налогов и прочих амортизационных отчислений. Договор будет действовать в течение пяти лет.

#Омск сегодня#Город#Мусор#Магнит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика