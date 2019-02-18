Ни проекта санзоны, ни заключения: почему у «Магнита» нет лицензии на работу с ТКО

Об этом Городу55 сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
Как пояснили в ведомстве, обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий и оборудования, которые предполагается использовать для обработки и утилизации мусора.
«Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Магнит» для получения санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов в Управление Роспотребнадзора по Омской области не обращался», - сказали в ведомстве.
В региональном Минприроды на вопрос, все ли в порядке у регоператора с получением лицензии, Городу55 ответили, что сложностей у «Магнита» нет, все идет в соответствии с экологическими нормами.
«Сейчас идет утверждение проекта санитарной зоны. После утверждения проекта санзоны будет собран полный комплект документов для того, чтобы можно было получить лицензию», - заявил министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов.
Между тем в Роспотребнадзоре утверждают, что к регоператору и помимо проекта санитарной зоны есть много вопросов.
«Во-первых, отсутствует проект санитарной зоны. Во-вторых, не представлено, куда они будут девать непереработанный мусор, куда они его будут вывозить и как они его будут утилизировать, мы тоже не знаем. Еще нужна классификация самого мусора по степени опасности – у них должно быть экспертное заключение. Этого тоже нет», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Напомним, о том, что у регионального оператора отсутствует лицензия на обращение с ТКО, стало известно в конце января, после того как истек срок подачи документов в РЭК Омской области для расчета тарифа на мусор.
14 февраля на заседании Заксобрания глава Минприроды Илья Лобов заявил, что переход на новую систему обращения с ТКО в регионе начнется 1 апреля 2019 года. Но, судя по всему, ее запуск будет отложен, поскольку только запрос на получение лицензии в Роспотребнадзоре рассматривается в течение месяца, а еще требуется до двух месяцев на расчет тарифа РЭКом. Таким образом, мусорная реформа в Омской области начнется не ранее мая-июня.