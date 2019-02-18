Ни проекта санзоны, ни заключения: почему у «Магнита» нет лицензии на работу с ТКО

«Во-первых, отсутствует проект санитарной зоны. Во-вторых, не представлено, куда они будут девать непереработанный мусор, куда они его будут вывозить и как они его будут утилизировать, мы тоже не знаем. Еще нужна классификация самого мусора по степени опасности – у них должно быть экспертное заключение. Этого тоже нет», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.