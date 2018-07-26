О чем может рассказать хранительница дома Колчака. О том, как Колчак завел котенка

«Работая в Историческом архиве Омской области, еще в пору губернаторства Леонид Полежаев поручил нам создать центр, посвященный изучению Гражданской войны и личности Колчака, мемориал памяти событиям, которые нельзя игнорировать, в его бывшей резиденции. Тогда, в 2011 году, шла реконструкция здания, а мы собирали экспонаты в Омске, Москве, Иркутске и других городах. Когда встал вопрос об открытии, я сама попросила перейти работать в центр. Должность меньше, но тема захватила», - рассказывает «хранительница дома Колчака» Галина Бородина. Точнее - руководитель Центра изучения истории Гражданской войны, разместившегося как раз в старинном особняке на Иртышской набережной, 9.
В прошлом веке улица называлась Береговой, но номер дома на удивление был тот же – девятый. Особняк строили по заказу Капитона Алексеевича Батюшкина, коренного омича, бывшего учителя географии, арифметики и черчения, чиновника, служившего по линии министерства народного просвещения. Правда, историки до сих пор расходятся в мнении, считать ли его представителем купеческого сословия. Так или иначе, здание, приписываемое архитектору Иллиодору Геннадьевичу Хворинову, было возведено в 1901-1906 годах по самым передовым на тот момент технологиям. Водопровод, воздухоотвод, электричество, телефон, отопление «по дворцовой системе», применяемой впервые за Уралом.
Изначально Батюшкин планировал дом как доходный - для сдачи жилья в наем, но поселился сам вместе с многочисленным семейством - женой и семью детьми. 16 лет он служил им кровом, имея все шансы стать родовом гнездом. Ирония в том, что дом все-таки стал сдаваться: в июле 1918 года Омск объявили Белой столицей, дом принудительно арендовало министерство снабжения Временного Сибирского правительства. Батюшкиным же пришлось переехать в принадлежавший им другой дом.
«Аренду действительно платили, здание не просто «отобрали». Другой вопрос – охотно или нет согласился Батюшкин.
С учетом сложившейся обстановки в стране есть все основания полагать, что он просто не стал спорить. В доме сложилась жесткая пропускная система, особенно с появлением у особняка статуса личной резиденции Верховного правителя. Батюшкину, даже как домовладельцу, чтобы зайти, нужно было получить пропуск в канцелярии», - продолжает Галина Бородина.
В октябре 1918 года в Омске объявился сам Александр Колчак, прославленный флотоводец, но еще не глава белого движения. Сначала он поселился у присяжного поверенного Жардецкого на улице Блохинской (современная улица Булатова), затем переехал в дом по улице Пушкина, 74 (современный военкомат) к полковнику Вячеславу Волкову, коменданту омского гарнизона. Именно там состоялся обед, послуживший толчком к перевороту. На следующий день – 18 ноября – Колчака объявили Верховным правителем.
Такому статусу полагался и соответствующий уровень жилья. Колчаку на выбор предлагали несколько вариантов. Осмотрев дом Батюшкиных, уже проправительственный, адмирал остановился на нем и формально въехал 15 декабря 1918 года. В итоге спальни, где спали дети Батюшкина, перешли именитым гостям Колчака, спальня и рабочий кабинет отставного чиновника – белому адмиралу.
«В одном из писем сыну Ростиславу, который жил с матерью в Париже, чувствуется напряженный график Колчака. Он писал: «Я очень часто работаю по ночам, и чтобы было не скучно, завел себе котенка. Когда я работаю, он спит, свернувшись на столе клубком»,
- поделилась неожиданным моментом из жизни адмирала Галина Бородина.
Сегодня в покоях Верховного правителя - рабочий кабинет сотрудников центра: типичный интерьер современного офиса. Кстати, за спальней была ванная комната, от которой сохранилась ванная, пережившая и царя, и белых, и красных, но не выдержавшая людской находчивости. Ее хотел забрать краеведческий музей в качестве экспоната, но пока готовил оборудование, ванную нагло утащили.
«Поскольку дом был построен по последнему слову, Колчаку в нем должно было быть комфортно. Но учитывая, что ранее он подорвал здоровье, даже в таком теплом доме адмирал несколько раз переболел бронхитом (как этом написали местные газеты, можно прочитать в отдельном материале ИА «Город55» вот здесь). К тому же адмирала мучил ревматизм. Это последствия того, как он провалился в прорубь во время полярной экспедиции, в последний момент его вытащили из-подо льда», - делится руководитель центра, водя по ответвлениям комнат.
Балов не проводили, несмотря на имперские традиции, поддерживаемые белыми, обходились банкетами. В особом случае – на пароходе, пришвартованном на Иртыше поблизости. При хорошей погоде столовались прямо на улице – на веранде, где любят устраивать фотоссесии современные молодожены.
Вокруг был яблоневый сад, работал фонтан, поодаль – кухня, мастерские, конюшни. Сейчас это место занимает несостоявшийся памятник Колчаку: подготовлен фундамент, завезена заграничная мраморная плитка, а сам он лежит в разобранном виде в Подмосковье. Общественность встала против его установки. Советские догматы: Омску до сих пор не могут простить его белый налет.
Согласно штатному расписанию, «жизнеобеспечением» адмирала занимались 260 человек охраны и прислуги. Главным входом могли воспользоваться только адъютанты и высокие гости. Колчак, как Верховный правитель, получал 4000 тыс. рублей, швейцар – 400 рублей. 120 солдат дежурили посменно, по 40 человек в день. В первозданном виде сохранилась лестница, ее специально не стали реконструировать, по которой двое пулеметчиков заходили в здание и поднимались на крышу.
Все они были подняты по тревоге 25 августа 1919 года. Взрыв. Покушение на Верховного правителя? Правда, здесь мнения историков вновь расходятся. Версию о покушении не подтвердило официальное расследование 1919 года. Пришли к выводу, что к взрыву гранат в караульной возле дома привело халатное обращение солдата с оружием. Еще одно ЧП случилось осенью того же года: пожар в гаражной пристройке. Его тоже отнесли к несчастному случаю.
Другие легенды говорят, что в подвалах особняка сначала белые, потом красные расстреливали политических заключенных. Но свидетельств этому не нашли: камеры, которые действительно оборудовали в подвале, использовались для задержания в 1920-х годах, когда зданием пользовалась региональная штаб-квартира чекистов.
Также не нашли потайных ходов, которые любят искать по всему Омску, и золото Колчака. На самом деле, оно принадлежало не Колчаку, а белым, и даже не белым, а империи. С Первой мировой войны золотой запас хранился в Казани. Еще летом 1918 года его захватили белогвардейцы и увезли в Омск, еще до приезда Колчака.
Дом Батюшкиных служил личной резиденцией Колчака до 12 ноября 1919 года. На следующий день белые оставили Омск и эвакуировались в Иркутск. Там же советские власти расстреляют Колчака 7 февраля 1920-го.
Судьба Батюшкиных была более завидна. Когда в Омске тогда разгорелся кризис жилья, им пришлось селиться на съемных квартирах, но все они смогли избежать репрессий. Правда, старались не упоминать, что их квартирантом был сам Колчак.
«По причине «политической неудобности» личности Колчака и всего, что с ним было связано, особняк и его владелец долгое время были в тени.
Память об адмирале и доме хранилась лишь среди обывателей. Только в годы перестройки, а также в постсоветский период исследователи обратили свой взор на Капитона Батюшкина», - отмечают в своей статье омские архивисты Дмитрий Петин и Наталья Коновалова.
Дом Батюшкиным, конечно, не вернули, его муниципализировали в 1923 году, а из угодий под Ачаиром, которыми владел Капитон Алексеевич, устроили совхоз. С началом 1920-х годов особняк поочередно принимал Сибирское управление военно-учебных заведений, детдом, губернский (окружной) отдел главного управления госбезопасности, затем - НКВД, КГБ. Почти 40 лет – с 1931-го по 1970 год - детский костнотуберкулезный диспансер. Потом два года запустения, дом даже думали снести, пока в 1980 году не признали памятником архитектуры, что его и спасло. До 1985 года здание занимал чертежный цех Омской картографической фабрики, а после реставрации 1989 года почти на четверть века особняк занял Центральный отдел ЗАГС. Съехал и он – в соседний новодел, оформленный в стиле дома Батюшкиных. В 2012 году после второй реставрации в знаменитом особняке разместили тот самый Центр изучения истории Гражданской войны. Живое напоминание о Колчаке можно найти сразу у парадного входа: на мраморной лестнице видно, как реставрировали сколы – тащили пулеметы.
Источник: ИА «Город55»