О чем может рассказать хранительница дома Колчака. О том, как Колчак завел котенка

Дом Батюшкиным, конечно, не вернули, его муниципализировали в 1923 году, а из угодий под Ачаиром, которыми владел Капитон Алексеевич, устроили совхоз. С началом 1920-х годов особняк поочередно принимал Сибирское управление военно-учебных заведений, детдом, губернский (окружной) отдел главного управления госбезопасности, затем - НКВД, КГБ. Почти 40 лет – с 1931-го по 1970 год - детский костнотуберкулезный диспансер. Потом два года запустения, дом даже думали снести, пока в 1980 году не признали памятником архитектуры, что его и спасло. До 1985 года здание занимал чертежный цех Омской картографической фабрики, а после реставрации 1989 года почти на четверть века особняк занял Центральный отдел ЗАГС. Съехал и он – в соседний новодел, оформленный в стиле дома Батюшкиных. В 2012 году после второй реставрации в знаменитом особняке разместили тот самый Центр изучения истории Гражданской войны. Живое напоминание о Колчаке можно найти сразу у парадного входа: на мраморной лестнице видно, как реставрировали сколы – тащили пулеметы.