«Это был город военных и чиновников». Как Омск стал столицей России

Правда, по дороге, пока дорогой груз передавали сначала чехам, а те потом большевикам, недосчитались ценностей на 700 тысяч рублей. Для сравнения: в те времена средняя зарплата составляла 400–700 рублей. К тому моменту белые уже истратили на военные нужды около 190 млн рублей, и должно было оставаться 460 млн. Но когда советская сторона, эвакуировав золото обратно в Казань, провела в 1921 году ревизию, в части ящиков под взломанными пломбами оказался песок. Провернуть это мог тот, у кого был доступ к печати. Похитителя монаршего золота так и не нашли, но основная масса все же досталась красным.