О чем писали местные СМИ 100 лет назад, когда Омск был столицей России

Как коротко написал его доктор Ольшевский, адмирал заболел гриппом, вернувшись с фронта, еще 16 ноября. Однако заметка за подписью доктора вышла в номере «Правительственного вестника» только 25 декабря. Лишь 7 декабря правитель обратился за медицинской помощью. И даже ухудшающееся здоровье и советы врачей не убедили его прекратить работу. Только 21 декабря из-за ухудшения самочувствия он вынужден был согласиться на постельный режим. 28 декабря в газете вышла еще одна заметка Ольшевского. В ней он писал, что здоровье адмирала улучшается, в частности, его температура 24-го числа стала падать - до 37,6 градуса, а 25-го – до 36,8 градуса.