Каплунат обвинил Зарембу в своем конфликте с Бурковым

«Вот Каплунат все как-то выпрягается и не позволяет достичь желаемого. Но для упрямца найдется мракобесный сайт и абсурдистские обвинения. Главное, как говорится, не мытьем, так катанием добиться своего. Посему резюмирую: это новое явление в омской политике, и весьма, на мой взгляд, неэффективное и дискредитирующее политику врио губернатора», - цитирует Каплуната «ВОмске».