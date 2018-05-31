Город55
ГлавноеВсе новости
Каплунат обвинил Зарембу в своем конфликте с Бурковым

Каплунат обвинил Зарембу в своем конфликте с Бурковым

31 мая 2018, 12:54
Фото: Источник: ИА «Город55»
Валерий Каплунат продолжает серию конспирологических (разоблачительных?) публикаций на подконтрольных медиаресурсах. В очередном материале, опубликованном на сайте «ВОмске», бизнесмен рассказывает о своих впечатлениях о вице-мэре Омска Олеге Зарембе.

Зарембу он называет омским Макиавелли, способным играть роль кардинала Ришелье, вторым человеком в регионе после врио губернатора и соратника Зарембы Александра Буркова. Такое мнение у бизесмена сложилось после личной встречи с вице-мэром.

По «усмешке тонких губ» Зарембы Каплунат разглядел двойную игру. Бизнесмен намекает, что вице-мэр занимается сбором средств для избирательной кампании Александра Буркова, при этом часть средств (50-70%) оставляет себе. А те, кто отказываются, попадают под прессинг подконтрольных СМИ.

«Вот Каплунат все как-то выпрягается и не позволяет достичь желаемого. Но для упрямца найдется мракобесный сайт и абсурдистские обвинения. Главное, как говорится, не мытьем, так катанием добиться своего. Посему резюмирую: это новое явление в омской политике, и весьма, на мой взгляд, неэффективное и дискредитирующее политику врио губернатора», - цитирует Каплуната «ВОмске».

В конце спича Валерий Каплунат приходит к неожиданному выводу, мол, Заремба сталкивает лбами врио губернатора Буркова и его Каплуната, руководителя успешного холдинга.

«Это надо же так постараться, столкнуть лбами энергичного инициативного политика и руководителя успешного международного холдинга!» - говорит успешный руководитель.

Это уже четвертая публикация в серии. В первой Валерий Каплунат заявил, что его пытаются шантажировать «генералы-комбинаторы» и депутат Горсовета от «Справедливой России» Владимир Гуселетов, а прикрывает их Александр Бурков. Интервью было удалено.

В следующих частях акценты были смещены. Главным антагонистом оказался зампредседателя Горсовета, политтехнолог Андрей Ткачук. Буркова Каплунат уже не ставит во главу информационной атаки, а свое первое интервью объясняет желанием помочь врио разобраться в местных политических реалиях.

Конфликт начался в марте 2018 года после публикации расследования блогера Владимира Лифантьева о загрязнении Техуглеродом окружающей среды. На блогера написали жалобу в прокуратуру. Лифантьев дважды предпринимал попытки перевести беседу в экологическое русло, публиковал «ответы» Каплунату. Однако диалога не получилось. Каплунат блогера игнорирует, но провоцирует на ответ Александра Буркова или членов его команды. В правительстве отказываются комментировать заявления «руководителя успешного холдинга».

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Макиавелли#Выборы губернатора Омской области#Каплунат#Деньги#Теория заговора#Александр Бурков#Политика#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18