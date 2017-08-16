Обыски на заводе ОША, гендиректор подозревается в сокрытии 140 млн

Согласно версии следствия, подозреваемый в 2013 году скрывал выручку предприятия, получаемую от реализации пивных напитков, не отражая информацию о ней в налоговых и бухгалтерских документах. Так, от уплаты налогов было уклонено 140,4 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.