Обыски на заводе ОША, гендиректор подозревается в сокрытии 140 млн

Следственные органы СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по материалам, предоставленным региональным УФНС и УМВД России по Омской области, в отношении генерального директора ООО «ЛВЗ «ОША», который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ).
Согласно версии следствия, подозреваемый в 2013 году скрывал выручку предприятия, получаемую от реализации пивных напитков, не отражая информацию о ней в налоговых и бухгалтерских документах. Так, от уплаты налогов было уклонено 140,4 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.
По месту жительства подозреваемого и на предприятии уже проведены обыски и выемки, в настоящее время проводятся допросы и прочие следственные действия, для установления обстоятельств совершенного преступления.
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Источник: ИА «Город55»