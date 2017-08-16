Город55
ГлавноеВсе новости

Обыски на заводе ОША, гендиректор подозревается в сокрытии 140 млн

16 августа 2017, 18:07
Ведется расследование.

Следственные органы СК РФ по Омской области возбудили уголовное дело по материалам, предоставленным региональным УФНС и УМВД России по Омской области, в отношении генерального директора ООО «ЛВЗ «ОША», который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Согласно версии следствия, подозреваемый в 2013 году скрывал выручку предприятия, получаемую от реализации пивных напитков, не отражая информацию о ней в налоговых и бухгалтерских документах. Так, от уплаты налогов было уклонено 140,4 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

По месту жительства подозреваемого и на предприятии уже проведены обыски и выемки, в настоящее время проводятся допросы и прочие следственные действия, для установления обстоятельств совершенного преступления.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Бизнес#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20