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Над Омском смеется вся Россия

16 апреля 2017, 19:57
Душевно…

Пока омские кланы ожесточенно бьются за кресло мэра, а губернатора называют «душевным парнем», в городе происходит неизвестно что. Кто-то систематически отравляет воздух выбросами, транспортную систему лихорадит, а сам мегаполис похож на огромную помойку, заваленную мусором и затопленную талыми водами.

В общем, для нас вся эта картина уже привычна, а вот для жителей других городов России некоторые обстоятельства нашей «ежедневной повседневности» кажутся удивительными и даже юмористическими.

Речь в данном случае о ролике под названием «Детский Форт Боярд в Омске». Как сообщают некоторые сетевые источники, дети, чтобы добраться до школы, вынуждены передвигаться прямо по забору, балансируя над огромной лужей. Хотя, с другой стороны, может быть это игра у них такая – за неимением других вариантов в виде стандартного дворового детского городка играть на заборе посреди лужи.

Так вот, «Детский Форт Боярд в Омске» с 14 апреля размножили на своих страницах многие российские СМИ и социальные сети, добавив для большей яркости картины еще и омского байдарочника, который тренируется на «большой воде» в самом центре Омска, на улице М. Жукова.

Так что теперь Омск уже официально – посмешище на всю Россию.


Фото, видео: vk.com/public80052011


Источник: ИА «Город55»

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