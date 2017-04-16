Над Омском смеется вся Россия

Пока омские кланы ожесточенно бьются за
В общем, для нас вся эта картина уже привычна, а вот для жителей других городов России некоторые обстоятельства нашей «ежедневной повседневности» кажутся удивительными и даже юмористическими.
Речь в данном случае о ролике под названием «Детский Форт Боярд в Омске». Как сообщают некоторые сетевые источники, дети, чтобы добраться до школы, вынуждены передвигаться прямо по забору, балансируя над огромной лужей. Хотя, с другой стороны, может быть это игра у них такая –
Так вот, «Детский Форт Боярд в Омске» с 14 апреля размножили на своих страницах многие российские СМИ и социальные сети, добавив для большей яркости картины еще и
Так что теперь Омск уже официально – посмешище на всю Россию.
Источник: ИА «Город55»