Над Омском смеется вся Россия

Речь в данном случае о ролике под названием «Детский Форт Боярд в Омске». Как сообщают некоторые сетевые источники, дети, чтобы добраться до школы, вынуждены передвигаться прямо по забору, балансируя над огромной лужей. Хотя, с другой стороны, может быть это игра у них такая – за неимением других вариантов в виде стандартного дворового детского городка играть на заборе посреди лужи.