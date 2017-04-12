В жутком ДТП под Омском погибли 4 человека, 3 госпитализированы

Накануне около 17:00 часов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза на автодороге Тюмень-Омск.
Предварительно установлено: мужчина 1990 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-21093», при движении по автодороге Тюмень-Омск выехал на встречную полосу в районе 476-го километра, где допустил столкновение с большегрузом MAN.
В результате ДТП водитель ВАЗа с тремя пассажирами (две женщины и ребенок, личности которых устанавливаются) скончались на месте происшествия, еще три пассажира автомобиля MAN (мужчина и две женщины) доставлены в больницу.
Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Источник: ИА «Город55»