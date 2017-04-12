Город55
ГлавноеВсе новости

В жутком ДТП под Омском погибли 4 человека, 3 госпитализированы

12 апреля 2017, 07:34
Авария на трассе Тюмень-Омск.

Накануне около 17:00 часов произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза на автодороге Тюмень-Омск.

Предварительно установлено: мужчина 1990 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-21093», при движении по автодороге Тюмень-Омск выехал на встречную полосу в районе 476-го километра, где допустил столкновение с большегрузом MAN.

В результате ДТП водитель ВАЗа с тремя пассажирами (две женщины и ребенок, личности которых устанавливаются) скончались на месте происшествия, еще три пассажира автомобиля MAN (мужчина и две женщины) доставлены в больницу.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки.




По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области


Источник: ИА «Город55»

#Происшествия#Новости#ДТП#Город#Авто
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20