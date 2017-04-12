В одной из школ Омска обнаружили разваливающийся спортзал

На основании составленного по итогам проверки протокола в помещении спортзала школы от потолка отваливается штукатурка, кроме этого видны следы протекания кровли, краска отслаивается от стен, в некоторых местах частично отсутствует. Также зафиксированы следующие нарушения: пол имеет неровную поверхность со следами дефектов в виде частичного разрушения дощатого покрытия. И последнее: нарушена целостность стекол и оконных рам.