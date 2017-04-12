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В одной из школ Омска обнаружили разваливающийся спортзал

12 апреля 2017, 14:36
Запрещена эксплуатация.

В омской школе №70, которая находится в микрорайоне Осташково, по решению Октябрьского суда закрыт на 90 суток спортивный зал из-за нарушений, которые были выявлены после внеплановой проверки регионального Управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Отмечается, что проверка проведена в феврале текущего года. Именно тогда были выявлены грубые нарушения требований СанПиНа, в частности санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

На основании составленного по итогам проверки протокола в помещении спортзала школы от потолка отваливается штукатурка, кроме этого видны следы протекания кровли, краска отслаивается от стен, в некоторых местах частично отсутствует. Также зафиксированы следующие нарушения: пол имеет неровную поверхность со следами дефектов в виде частичного разрушения дощатого покрытия. И последнее: нарушена целостность стекол и оконных рам.

Результаты проверки, закрепленные протоколом, были направлены в администрацию школы.

В конце марта решением Октябрьского районного суда деятельность требования Управления Роспотребнадзора удовлетворены в полном объеме, эксплуатация спортзала в указанной школе приостановлена на срок на 90 суток.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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