Шокирующее двойное убийство в Омске: избил, надавил на шею коленом

Обвиняемый в убийстве двух женщин 30-летний Роман Гладков сегодня, 5 апреля, по ходатайству следственных органов судом заключен под стражу сроком на 2 месяца. Прокуратура Ленинского округа г. Омска ходатайство поддержала.
Роман Гладков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
По версии следствия, обвиняемый в ночь с 31 марта на 1 апреля находился у себя в квартире с двумя 33-летними женщинами. В ходе застолья они распивали спиртные напитки. Роман Гладков со своими «гостьями» познакомился кафе «Доски» вечером 31 марта.
Обвиняемый Гладков пояснил, что заподозрил одну из женщин в краже своих денег и имущества. Поэтому он нанес одной из подруг несколько ударов по лицу, а когда она упала, надавил ей на шею коленом и, удерживая на полу, задушил.
Затем Гладков напал на вторую женщину, которая стала свидетельницей убийства, избил ее и также задушил.
Тела обвиняемый вывез на своем автомобиле в гараж, принадлежащий родственнику, где закопал.
Преступление было раскрыто по горячим следам сотрудниками следственно-оперативной группы.
Вину в совершении преступления Роман Гладков признал частично.
Ленинский районный суд г. Омска отправил обвиняемого за решетку на 2 месяца. В итоге Роману Гладкову за двойное убийство может грозить пожизненное лишение свободы.