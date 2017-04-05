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Шокирующее двойное убийство в Омске: избил, надавил на шею коленом

5 апреля 2017, 16:32
Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Обвиняемый в убийстве двух женщин 30-летний Роман Гладков сегодня, 5 апреля, по ходатайству следственных органов судом заключен под стражу сроком на 2 месяца. Прокуратура Ленинского округа г. Омска ходатайство поддержала.

Роман Гладков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, обвиняемый в ночь с 31 марта на 1 апреля находился у себя в квартире с двумя 33-летними женщинами. В ходе застолья они распивали спиртные напитки. Роман Гладков со своими «гостьями» познакомился кафе «Доски» вечером 31 марта.

Обвиняемый Гладков пояснил, что заподозрил одну из женщин в краже своих денег и имущества. Поэтому он нанес одной из подруг несколько ударов по лицу, а когда она упала, надавил ей на шею коленом и, удерживая на полу, задушил.

Затем Гладков напал на вторую женщину, которая стала свидетельницей убийства, избил ее и также задушил.

Тела обвиняемый вывез на своем автомобиле в гараж, принадлежащий родственнику, где закопал.

Преступление было раскрыто по горячим следам сотрудниками следственно-оперативной группы.

Вину в совершении преступления Роман Гладков признал частично.

Ленинский районный суд г. Омска отправил обвиняемого за решетку на 2 месяца. В итоге Роману Гладкову за двойное убийство может грозить пожизненное лишение свободы.


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Источник: ИА «Город55»

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