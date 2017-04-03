Новый маршрут общественного транспорта откроют в Омске

Возобновленный маршрут №8 будет курсировать от посёлка Юбилейный до ДК Нефтяник, каждые полчаса. Всего на протяжении маршрута троллейбус сделает 11 остановок, их он проедет всего за 20 минут. Так, омичи успеют в течение получаса доехать до крупного транспортного узла и пересесть на другой транспорт, идущий в любую точку города. Стоимость поездки на данном маршруте составит 22 рубля.