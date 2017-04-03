Новый маршрут общественного транспорта откроют в Омске

По данным пресс-службы городской администрации, с 1 июня возобновит работу троллейбусный маршрут №8.
В профильном департаменте мэрии приняли соответствующее решение, во-первых, по постоянным просьбам жителей поселка Юбилейного, во-вторых, с введением повременного проездного билета (с 1 июня) и, в-третьих, в связи с необходимостью использования имеющейся контактной сети.
Возобновленный маршрут №8 будет курсировать от посёлка Юбилейный до ДК Нефтяник, каждые полчаса. Всего на протяжении маршрута троллейбус сделает 11 остановок, их он проедет всего за 20 минут. Так, омичи успеют в течение получаса доехать до крупного транспортного узла и пересесть на другой транспорт, идущий в любую точку города. Стоимость поездки на данном маршруте составит 22 рубля.
Всего на маршруте будет задействовано 2 троллейбуса. Время выхода – 06:30, последний рейс – в 21:00.
Как отмечают в дептрансе, если возобновленный маршрут будет востребован горожанами, руководство предприятия «Электрический транспорт» рассмотрит вопрос об увеличении единиц подвижного состава на нем.
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Источник: ИА "Город55"