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Новый маршрут общественного транспорта откроют в Омске

3 апреля 2017, 09:46
С 1 июня.

По данным пресс-службы городской администрации, с 1 июня возобновит работу троллейбусный маршрут №8.

В профильном департаменте мэрии приняли соответствующее решение, во-первых, по постоянным просьбам жителей поселка Юбилейного, во-вторых, с введением повременного проездного билета (с 1 июня) и, в-третьих, в связи с необходимостью использования имеющейся контактной сети.

Возобновленный маршрут №8 будет курсировать от посёлка Юбилейный до ДК Нефтяник, каждые полчаса. Всего на протяжении маршрута троллейбус сделает 11 остановок, их он проедет всего за 20 минут. Так, омичи успеют в течение получаса доехать до крупного транспортного узла и пересесть на другой транспорт, идущий в любую точку города. Стоимость поездки на данном маршруте составит 22 рубля.

Всего на маршруте будет задействовано 2 троллейбуса. Время выхода – 06:30, последний рейс – в 21:00.

Как отмечают в дептрансе, если возобновленный маршрут будет востребован горожанами, руководство предприятия «Электрический транспорт» рассмотрит вопрос об увеличении единиц подвижного состава на нем.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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