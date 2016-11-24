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Десятки омских маршруток сняли с рейсов, машины признаны неисправными

24 ноября 2016, 09:52
Рейд сотрудников Госавтоинспекции.

В связи с участившимися в последнее время автоавариями с участием маршрутных микроавтобусов, сотрудники ГИБДД провели на дорогах города и области рейд «Маршрутка».

Сотрудники Госавтоинспекции, в первую очередь, обращали внимание на техническое состояние автомобилей. Так, по итогам рейда из-за технической неисправности была запрещена эксплуатация 25 автотранспортных средств, плюс еще два автомобиля, предназначенных для перевозки пассажиров, помещены на штрафстоянку.

Отмечается, что техническое состояние маршрутных такси – главное условия для безопасности жизни пассажиров.

Водители, которые разъезжали по улицам города на неисправных автомобилях, привлечены к административной ответственности.

Во-вторых, инспекторами ГИБДД зафиксированы следующие нарушения в соблюдении ПДД: десять водителей пренебрегали правилами пристегивания ремнями безопасности; 38 автомобилистов не включали внешние световые приборы; 6 водителей парковались и останавливались в неположенных местах и другие.

Кроме суровых наказаний в виде административных штрафов, со стороны сотрудников Госавтоинспекции были проведены профилактические беседы с водителями маршруток, потому что именно они ответственны за безопасность и жизнь многочисленных пассажиров.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

Фото: Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved

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