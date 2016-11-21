Стоимость проезда может подняться до 25 рублей

Как сообщили порталу Gorod55.ru в Департаменте транспорта с нового года у восьми автобусных маршрутов изменится система тарификация, с регулируемой на нерегулируемую.
Напомним, сегодня стоимость билета на маршрутах с регулируемым тарифом составляет – 22 рубля, а с нерегулируемым – 25 рублей.
Изменение тарификации коснется восьми маршрутов - 60, 64, 38, 71, 106, 135, 186, 219б. По словам замдиректора Департамента транспорта Игоря Кожухова, устанавливать цену билета на этих маршрутах с 2017 года будет перевозчик, однако это не означает обязательного повышения стоимости проезда.
«При выборе перевозчика предпочтение будет отдаваться автобусам среднего класса типа «Паз», многие перевозчики сохранят льготы для пенсионеров и школьников», - уверен Игорь Кожухов.
Стоит напомнить, что в следующем году по плану мэрии в Омске будет
Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов/gorod55/©2016 All rights reserved