Стоимость проезда может подняться до 25 рублей

Стоит напомнить, что в следующем году по плану мэрии в Омске будет отменено около 27 маршрутов , на которых сегодня работают более 500 машин, чаще всего частных маршруток. Одновременно с этим, чиновники планируют изменить схемы движения 25 автобусов. До конца 2017 года будет оптимизирована транспортная сеть, на дороги выйдут более вместительные транспортные средства.