Тепловоз раздавил автомобиль на ж/д переезде у Омска

ОАО «РЖД» просит водителей внимательней относиться к правилам дорожного движения, не подвергать опасности жизни людей. Скорость движения поездов составляет от 60 до 120 км/час. За одну секунду локомотив преодолевает расстояние в 20-30 метров. После экстренного торможения пассажирский состав полностью остановится только через 1 км, а грузовой – через 1,5 км.