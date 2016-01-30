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Тепловоз раздавил автомобиль на ж/д переезде у Омска

30 января 2016, 20:06
Схода состава не произошло.

Накануне в пятницу, на регулируемом переезде с автоматической сигнализацией перегона Купино – Шипицино в Омском регионе Западно-Сибирской ж/д произошло столкновение легкового автомобиля и тепловоза.

Водитель а/м «Toyota Corolla» в нарушение ПДД выехал на ж/д переезд перед приближающимся тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было минимальное и произошло столкновение. Схода состава с рельсов не произошло, перегон для поездов не закрывали.

Водитель автомобиля не пострадал. Некоторые повреждения получил тепловоз и кузов легкового автомобиля. ГИБДД проверила оборудование автоматической светофорной сигнализации переезда – всё было в исправном состоянии.

ОАО «РЖД» просит водителей внимательней относиться к правилам дорожного движения, не подвергать опасности жизни людей. Скорость движения поездов составляет от 60 до 120 км/час. За одну секунду локомотив преодолевает расстояние в 20-30 метров. После экстренного торможения пассажирский состав полностью остановится только через 1 км, а грузовой – через 1,5 км.


По материалам пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»



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