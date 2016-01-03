Стрельба в Омске, проломлен череп. Нападение на 22-летнюю девушку

Супруги вызвали полицию, после чего началась погоня. Через несколько километров полиция догнала автомобиль. Задержание происходило с учетом того, что преступник, возможно, имел при себе оружие. В итоге он был обезврежен. Как оказалось, угонщик прятал под курткой деревянный приклад от охотничьего ружья. Теперь ему грозит уголовное наказание до 12 лет.