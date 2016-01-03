Стрельба в Омске, проломлен череп. Нападение на 22-летнюю девушку

Жители омского региона продолжают «отмечать» новогодние праздники. В полицейской сводке фигурирует стрельба, ножевые ранения и угоны. В течение суток с 2 по 3 января 2016 года поступило 734 сообщения от граждан. Возбуждено 17 уголовных дел, 11 из них уже раскрыто.
В частности, 1 января в час ночи из больницы Кировского округа сообщили, что к ним доставлена 43-летняяженщина с колото-резаной раной. Установлено, что у нее произошла ссора с ранее судимым гражданином 1981 г.р.
То же самое произошло и в Советском округе. В больницу доставлена 22-летняя девушка, которая получила колото-резанные раны в ходе ссоры на общей кухне общежития. Задержан мужчина 1974 г.р. Изъяты два кухонных ножа.
Так же в Советском округе произошла стрельба из травматического пистолета «МР-80-13Т». Омич 1938 г.р. в ходе ссоры выстрелил в соседа 1947 г.р. Пострадавший госпитализирован в БСМП с переломом костей черепа.
В Исилькуле на семейную пару напал мужчина и угнал а/м «ВАЗ-2115». Муж заехал за женой на работу. В это время подошел неизвестный и показал под курткой предмет, похожий на обрез. Далее скрылся на чужой машине.
Супруги вызвали полицию, после чего началась погоня. Через несколько километров полиция догнала автомобиль. Задержание происходило с учетом того, что преступник, возможно, имел при себе оружие. В итоге он был обезврежен. Как оказалось, угонщик прятал под курткой деревянный приклад от охотничьего ружья. Теперь ему грозит уголовное наказание до 12 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация