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Алина Бурова

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Сентябрь
VI Международный муниципальный форум БРИКС прошел в Москве
Шестой по счету Международный муниципальный форум стран БРИКС (ММФ БРИКС) успешно прошел в Москве 27–28 августа.
11 сентября, 14:53
Август
В стиле Harcourt: ТОП-5 причин купить HONOR 200 Pro
В магазинах М.Видео стартовали продажи смартфонов HONOR 200 Pro с флагманскими характеристиками и фотографиями в стиле легендарной фотостудии Harcourt.
6 августа, 08:01
Июль
РЭО: Выставка «Зеленый квадрат» проходит на фестивале в Крыму
Финалисты конкурса «Зеленый квадрат» презентовали свои проекты на фестивале «Таврида.АРТ» (16+), который проводится в Крыму 26–28 июля.
26 июля, 15:00

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