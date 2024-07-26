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РЭО: Выставка «Зеленый квадрат» проходит на фестивале в Крыму

РЭО: Выставка «Зеленый квадрат» проходит на фестивале в Крыму

26 июля 2024, 15:00
Фото: РЭО
Финалисты конкурса «Зеленый квадрат» презентовали свои проекты на фестивале «Таврида.АРТ» (16+), который проводится в Крыму 26–28 июля.

На выставке представлено 32 арт-объекта, созданных из переработанных материалов и посвященных экологической тематике. Мероприятие организовано при поддержке Российского экологического оператора.

Денис Буцаев, глава РЭО, подчеркнул, что конкурс был инициирован для продвижения экологических привычек и продвижения принципов экономики замкнутого цикла в России с помощью искусства. Он отметил, что подобные мероприятия планируется проводить и в других регионах России, передает newsnn.ru.

Стоит напомнить, что в рамках конкурса российские художники из различных уголков страны создавали свои арт-объекты из отходов и вторсырья. Из 53 лучших работ были выбраны 16 финалистов.

РЭО выступает в роли генерального экологического партнера фестиваля «Таврида.АРТ». На мероприятии организован раздельный сбор мусора, проводятся различные экологические активности, лекции и мастер-классы.

#Алина Бурова
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