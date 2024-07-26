РЭО: Выставка «Зеленый квадрат» проходит на фестивале в Крыму

Денис Буцаев, глава РЭО, подчеркнул, что конкурс был инициирован для продвижения экологических привычек и продвижения принципов экономики замкнутого цикла в России с помощью искусства. Он отметил, что подобные мероприятия планируется проводить и в других регионах России, передает newsnn.ru.