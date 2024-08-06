В стиле Harcourt: ТОП-5 причин купить HONOR 200 Pro

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Почему стоит присмотреться именно к этой новинке? Рассказываем о главных преимуществах смартфона.
С новыми HONOR 200 Pro теперь каждый сможет сделать фотографию как у знаменитостей. Компания HONOR в партнерстве с легендарной парижской фотостудией разработала специальный режим съемки Harcourt. Пользователи могут выбрать один из трех цветовых профилей: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневных снимков, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют параметры съемки и обрабатывают изображение в девять этапов, чтобы воссоздать фирменный стиль Harcourt.
HONOR 200 Pro имеет флагманский уровень фотосъемки благодаря тройной камере. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором H9000 с диафрагмой f/1.9, что обеспечивает высокую четкость и яркость изображения. Телефотокамера Sony IMX856 с диафрагмой f/2.0 и оптической стабилизацией позволяет получать качественные снимки с 2,5-кратным увеличением. 12-мегапиксельный сенсор с ультраширокоугольной оптикой с автофокусом и поддержкой макросъемки подойдет для съемки пейзажей и мелких деталей.
HONOR 200 Pro оснащен немерцающим экраном с пиковой яркостью до 4000 нит, позволяющим защитить зрение во время пользования. Функция «Естественный тон» корректирует изображение в зависимости от окружающего освещения, делая цвет более естественным и комфортным для восприятия.
Процессор Snapdragon 8s Gen 3 позволяет легко справляться с играми, развлечениями и ресурсоемкими задачами. Доступные конфигурации памяти до 12 + 512 ГБ обеспечивают многозадачность и позволяют хранить все необходимые данные на устройстве.
HONOR 200 Pro обеспечивает длительную работу без перезарядки благодаря кремний-углеродной батарее емкостью 5200 мА·ч. Несмотря на увеличенную емкость, батарея остается компактной и легкой. HONOR 200 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт, что делает его еще более удобным в использовании.
HONOR 200 Pro доступен в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти по цене 69 990 рублей. Смартфон доступен со скидкой 5000 рублей до 12 августа. В рамках специального предложения покупателям дарят умные часы HONOR CHOICE Watch.
Организатор акции: ООО «МВМ», ИНН 7707548740. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте https://www.mvideo.ru/.
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