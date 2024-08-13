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13 августа
Пользуется спросом. Приложение VK Видео установили уже больше 20 миллионов раз
Практически за год своего существования VK Видео смогло набрать больше 20 миллионов установок — большая их часть пришлась на Android-устройства.
13 августа, 07:36

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