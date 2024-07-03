Центральный регион

«Газпром нефть» расширила сеть заправок, принимающих карты «ОПТИ 24»

С начала 2024 года количество заправочных комплексов, принимающих топливные карты «ОПТИ 24», увеличилось на 63%: теперь доступны 7 тысяч АЗС в 81 регионе России.