Место паломничества. В Омск привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой

В Омск на следующей неделе прибудет ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы, который будет находиться в Успенском кафедральном соборе с 25 по 27 сентября.