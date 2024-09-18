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Posted 18 сентября, 10:08

Published 18 сентября, 10:08

Modified 18 сентября, 10:10

Updated 18 сентября, 10:10

В Омск привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

Место паломничества. В Омск привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой

18 сентября 2024, 10:08
Фото: 1MI

В Омск привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

В Омск на следующей неделе прибудет ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы, который будет находиться в Успенском кафедральном соборе с 25 по 27 сентября.

Омск готовится к встрече с одной из самых почитаемых святынь православного мира. 25 сентября в город прибудет ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Эта реликвия, хранящаяся в Казанском соборе Санкт-Петербурга с 2011 года, будет перевезена в Успенский кафедральный собор Омска, где будет находиться до 27 сентября.

Пояс Пресвятой Богородицы издревле считается источником исцеления и духовного укрепления. Множество паломников со всей России стремятся прикоснуться к святыне в надежде получить помощь в своих недугах и обрести духовное утешение.

В течение трех дней пребывания ковчега в Омске в Успенском соборе будут проводиться специальные молебны, посвященные семье, миру и благополучию детей. Это событие обещает стать центральным для многих верующих Омска.

Ранее Город55 говорил о появлении новой церкви. Глава министерства внутренней политики Омской области сообщила о подготовке к открытию храма.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Новости#Реликвия#Святыня#Пояс Пресвятой Богородицы#Успенский кафедральный собор#Паломники#Верующие
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