Место паломничества. В Омск привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой

Posted 18 сентября, 10:08
Published 18 сентября, 10:08
Modified 18 сентября, 10:10
Updated 18 сентября, 10:10
Омск готовится к встрече с одной из самых почитаемых святынь православного мира. 25 сентября в город прибудет ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Эта реликвия, хранящаяся в Казанском соборе Санкт-Петербурга с 2011 года, будет перевезена в Успенский кафедральный собор Омска, где будет находиться до 27 сентября.
Пояс Пресвятой Богородицы издревле считается источником исцеления и духовного укрепления. Множество паломников со всей России стремятся прикоснуться к святыне в надежде получить помощь в своих недугах и обрести духовное утешение.
В течение трех дней пребывания ковчега в Омске в Успенском соборе будут проводиться специальные молебны, посвященные семье, миру и благополучию детей. Это событие обещает стать центральным для многих верующих Омска.
Ранее Город55 говорил о появлении новой церкви. Глава министерства внутренней политики Омской области сообщила о подготовке к открытию храма.