Место паломничества. В Омск привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой

Омск готовится к встрече с одной из самых почитаемых святынь православного мира. 25 сентября в город прибудет ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Эта реликвия, хранящаяся в Казанском соборе Санкт-Петербурга с 2011 года, будет перевезена в Успенский кафедральный собор Омска, где будет находиться до 27 сентября.