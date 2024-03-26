Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке

В Роспотребнадзоре объяснили, что такие продукты необходимо утилизировать, а магазину, уличенному в нарушениях, могут грозить штрафы и закрытие.