Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке

В редакцию Города55 обратились читатели, которые рассказали, что накануне, 25 октября, заметили выброшенные пакеты с просроченными продуктами в центре Омска. Необычные находки появились возле мини-рынка на пересечении улиц 6-я Линия и 10 лет Октября. В пакетах лежали упаковки с готовыми продуктами, а десяток батонов хлеба и вовсе кто-то складировал на земле. Подробности рассказала местная жительница Валентина.