Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке

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В редакцию Города55 обратились читатели, которые рассказали, что накануне, 25 октября, заметили выброшенные пакеты с просроченными продуктами в центре Омска. Необычные находки появились возле мини-рынка на пересечении улиц 6-я Линия и 10 лет Октября. В пакетах лежали упаковки с готовыми продуктами, а десяток батонов хлеба и вовсе кто-то складировал на земле. Подробности рассказала местная жительница Валентина.
«Кто-то поставил. Так чтобы видно было. Бездомные в пакетах уже рыться начали. Собак тоже местных подкармливают. Рядом супермаркеты. Наверно, оттуда выбросили. Только почему вот так, на улицу?» — сообщила омичка.
В омском Роспотребнадзоре Городу55 рассказали, что просрочка должна быть утилизирована.
«Такие продукты опасны для здоровья и даже жизни. В них активно развиваются различные опасные микроорганизмы и бактерии. При неправильной утилизации они могут так же нанести вред и окружающей среде. Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов просроченные продукты питания от магазинов не относятся к ТКО. Складирование и хранение отходов продуктов питания, срок годности которых истек, на площадках общего пользования неприемлемо», — сообщили в ведомстве.
Правила оборота пищевых продуктов с истекшими сроками годности регламентируют федеральные законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Продуктовые магазины должны заключать договор с организацией, которая имеет лицензию на переработку таких отходов.
«Когда работники магазина просто выбрасывают просроченные продукты на контейнерные площадки общего пользования или выставляют у магазина, следует зафиксировать это на фото или видео, а затем направить официальное обращение в Росприроднадзор, в Роспотребнадзор или прокуратуру», — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Омской области.
За нарушение правил предусмотрена административная и уголовная ответственность. Санкции могут привести вплоть до закрытия магазина.