Президент ТПП РФ Катырин дал интервью программе «Бизнес-вектор»

Ну и, естественно, цифровизация, искусственный интеллект — мимо этого теперь никто не пройдет. Но ведь это же касается и серьезнейших вещей — вмешательства в энергетические системы, в безопасность страны, в ядерную безопасность и так далее. Если искусственный интеллект начнет чем-то управлять, так это вообще может кончиться катастрофой для всего мира, не то что для какой-то отдельно взятой страны. И в этом направлении надо тоже договариваться о правилах игры, как это все будет», — рассказал Катырин.