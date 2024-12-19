Президент ТПП РФ Катырин дал интервью программе «Бизнес-вектор»

Posted 19 декабря, 08:32
Published 19 декабря, 08:32
Modified 19 декабря, 08:55
Updated 19 декабря, 08:55
«Если говорить о том, с какими итогами мы заканчиваем год, то они весьма позитивны. Прошлый год мы закончили с ростом ВВП на 3,6%. В первую очередь это промышленное производство (4,5%), обрабатывающая промышленность (8,1%). И самый большой рост — это машиностроение (20%). Конечно, есть и проблемы. Например, отсутствие кадров и финансов. Понятно, что при таком раскладе очень трудно не только разработать новые инвестиционные программы, но и выполнить те, которые уже начаты. Это касается всех форм и всех масштабов бизнеса», — сказал Катырин.
Он отметил, что сейчас нужны меры, которые бы принимались на государственном уровне. В первую очередь — гибкая политика Центрального банка, которая должна позволить реализовывать проекты, начатые в предыдущий период, на условиях, которые тогда были заложены.
Катырин также ответил на вопрос, нужно ли возвращение ряда компаний на российский рынок. По его словам, если так, то это должна быть сфера высоких технологий.
«Конечно, нам хочется быть технологически независимыми. Но есть некоторые направления, по которым мы пока сложно идем к достижению поставленных целей. Например, в электронике и ряде других областей», — сказал он.
Катырин отметил, что дать возможность вернуться можно, однако только в том случае, если ниша еще никем не занята.
Он также ответил на вопрос, что сейчас волнует российского предпринимателя.
«Во-первых, теневая экономика. Это предприятия, которые не платят налоги, платят зарплату в конвертах, завозят китайские товары, выдают их за российскую продукцию. Могу сказать, что 44% опрошенных нами предпринимателей поставили проблему теневой экономики на первое место.
Есть серьезные проблемы и с точки зрения отношения малого бизнеса (особенно микробизнеса) к самозанятым. Более 70% самозанятых видят угрозу разрушения их предприятий. Особенно это относится к сфере бьюти. Они на одном и том же рынке конкурируют и в одной и той же сфере, но условия ведения бизнеса просто кардинально разные. У самозанятых никаких проверок, никакой отчетности, а у предпринимателей и микробизнеса одних журналов (например, в сфере красоты, в парикмахерской) штук 20, если не больше, которые они должны заполнять. Предприниматели не просят ничего запрещать, они просят создать равные условия, чтобы не было ненужной бюрократии», — сказал глава ТПП РФ.
Отметим, что в 2025 году в нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства будет входить часть нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Катырин ответил на вопрос, как в связи с этим может измениться государственная поддержка предпринимательства.
«Мы уже сегодня видим, что по цифрам таких возможностей, как раньше, не будет. Более скромные цифры будут нацелены на поддержку малого бизнеса. В сокращающихся возможностях нужно более четко и целенаправленно определить, кому эти средства пойдут. У бизнеса очень большой вопрос по амнистии. А вот как проверить мое развитие бизнеса и открытие новых направлений? Это дробление или не дробление? Вот дайте критерий, чтобы я сам себя оценил. Мне бежать в налоговую и говорить, что я сдаюсь и мне надо амнистию? Или я полностью соответствую вашим критериям? Выразить дробление в каких-то цифрах и абсолютно четких понятиях математически невозможно. Но в любом случае как-то надо дать возможность оценить себя тем, кто рассчитывает.
Еще один вопрос — это НДС. Вам заплатили аванс, вы еще ничего не создали, а с вас уже деньги взяли. Не очень правильно, наверное, да? И мы не один раз предлагали отменить авансовые платежи. У нас и так денег не очень много у предпринимателей. В малом бизнесе тем более. Пока, к сожалению, этот вопрос не решается. Но мне кажется, в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, было бы правильно предприятиям в этой части помочь», — сказал он.
Катырин также подвел итоги председательства России в БРИКС, где он возглавил Деловой совет.
«Период выдался непростой. Во-первых, сразу на 5 стран увеличилось количество стран в БРИКС. И здесь необходимо отметить преимущества сообщества. Первое — везде действует принцип консенсуса. Пока все не согласятся с каким-то решением, ничего принять невозможно. И это, естественно, привлекает, потому что страны чувствуют себя на равных с теми, кто с ними за одним столом обсуждает общие проблемы.
Что мы считаем нашей заслугой, так это то, что приоритеты, которые мы обозначили, были поддержаны всеми. Конечно, требуется работа над созданием финансовой структуры БРИКС, которая позволяла бы вести взаиморасчеты не оглядываясь ни на кого. Что значит финансовая система? Должна быть платформа для взаимной инвестиционной деятельности, где можно посмотреть предлагаемые инвестиционные проекты, где можно принять участие в инвестировании. Здесь же, в рамках финансовой темы, это рейтинговое агентство.
Поэтому, конечно, для нас важно, чтобы в БРИКС были объективные рейтинговые оценки. И это касается не только страны, это касается банков, компаний.
Вторая проблема, которую мы тоже обозначили, — транспортная логистическая связь. Мы по ней даже рабочую группу создали по транспортно-логистической связанности, которая будет как раз работать над коридорами, в частности «Север — Юг».
Ну и, естественно, цифровизация, искусственный интеллект — мимо этого теперь никто не пройдет. Но ведь это же касается и серьезнейших вещей — вмешательства в энергетические системы, в безопасность страны, в ядерную безопасность и так далее. Если искусственный интеллект начнет чем-то управлять, так это вообще может кончиться катастрофой для всего мира, не то что для какой-то отдельно взятой страны. И в этом направлении надо тоже договариваться о правилах игры, как это все будет», — рассказал Катырин.
Президент ТПП РФ также подвел итоги торгово-экономического сотрудничества России в 2024 году.
По его словам, почти из 750 миллиардов долларов оборота 51% приходится на Азиатский регион. Суммарно на дружественные страны пришлось порядка 88%. На Европу же приходится всего 3%, а по итогам 2024 года эта доля станет ещё меньше.
«Вообще, как теперь принято называть, страны Большого Юга будут доминировать. Это же растущие рынки, никто ведь не идет на стагнирующие рынки», — сказал Катырин.