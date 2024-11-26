T2 устанавливает новые рекорды по числу базовых станций

Posted 26 ноября, 09:15
Published 26 ноября, 09:15
Modified 26 ноября, 09:17
Updated 26 ноября, 09:17
Наибольшее количество оборудования было размещено в спальных районах, что позволило существенно улучшить скорость интернета и покрытие LTE в регионах присутствия. В результате, сеть T2 стала доступна для дополнительных 777 тысяч человек, увеличив охват до 98,73% населения.
С января по сентябрь 2024 года оператор вывел в эксплуатацию более 25 тысяч базовых станций по всей территории России, что значительно превысило показатель прошлого года, когда было установлено только 8 тысяч станций. Основные работы включали увеличение емкости сети и агрегацию частот. Наибольшее число новых объектов было установлено в макрорегионах «Северо-Запад», «Москва», «Юг» и «Сибирь». В столичном регионе T2 продолжает занимать лидирующие позиции по темпам строительства.
В этом году технический департамент Т2 сосредоточил усилия на улучшении связи в спальных районах, где было установлено 23% новых сайтов. Также 10% новых сайтов были направлены на решение проблемы цифрового неравенства, а 19% — на развитие сети в разных макрорегионах.
Оператор активно продолжает развивает связь на федеральных автотрассах и планирует завершить несколько ключевых проектов по улучшению сети до конца года.
Компания также провела замеры скорости интернета и покрытия сети. Благодаря выполненным работам в 2024 году скорость интернета в крупных городах увеличилась на 20-40%, а покрытие сети теперь охватывает 98,73% населения.
Алексей Дмитриев, технический директор T2, отметил, что текущий год стал для Т2 временем восстановления темпов развития инфраструктуры, особенно в макрорегионах. Компания продолжаем усиливать сеть и улучшать качество связи.
«Технический департамент выполняет комплексную работу в различных по величине городах: проводит связь в малые населенные пункты и активно реализует проекты в крупных городах. Также за девять месяцев для подготовки к запуску VoLTE в регионах мы провели масштабные работы по совершенствованию центров коммутации по всей стране. Благодаря всестороннему подходу нам удается держать высокую планку по NPS и восприятию качества связи среди клиентов», — подчеркнул Алексей Дмитриев.