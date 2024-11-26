T2 устанавливает новые рекорды по числу базовых станций

С января по сентябрь 2024 года оператор вывел в эксплуатацию более 25 тысяч базовых станций по всей территории России, что значительно превысило показатель прошлого года, когда было установлено только 8 тысяч станций. Основные работы включали увеличение емкости сети и агрегацию частот. Наибольшее число новых объектов было установлено в макрорегионах «Северо-Запад», «Москва», «Юг» и «Сибирь». В столичном регионе T2 продолжает занимать лидирующие позиции по темпам строительства.