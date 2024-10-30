Туристический бум. Оператор Т2 выяснил, что в Окунево приезжает больше иностранцев

Posted 30 октября, 08:10
Published 30 октября, 08:10
Modified 30 октября, 08:12
Updated 30 октября, 08:12
Деревня Окунево, расположенная в Муромцевском районе, становится все более популярной среди туристов. По данным оператора мобильной связи T2, с помощью анализа больших данных удалось выявить интересные тенденции в туристическом потоке, который наблюдается в этом загадочном «месте силы». Летний сезон 2024 года показал, что количество иностранных туристов увеличилось на 21%, в то время как число россиян, наоборот, сократилось.
Летом 2024 года Окунево привлекло внимание сотен клиентов T2 из различных уголков России. В числе регионов, жители которых активно посещали это место, оказались Новосибирская область, Москва, Свердловская область, Кузбасс, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тюменская область, Челябинская область, Алтайский край и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Это свидетельствует о том, что интерес к Окунево растет не только в пределах Омской области, но и за ее пределами.
Возрастной состав туристов также интересен: в Окунево приезжают люди в возрасте от 16 до 77 лет. Наиболее активной группой оказались путешественники в возрасте 41-50 лет, которые составили треть от общего числа гостей. Вторая по численности группа — это туристы в возрасте 31-40 лет, составившие 26%. Третье место заняли путешественники в возрасте 51-60 лет, составившие 17%. Интересно, что мужчины составляют 51% от общего числа туристов, что говорит о небольшой, но заметной разнице в интересах между полами. В среднем каждый гость с SIM-картой T2 проводил в Окунево около 10 дней.
Согласно данным T2, туристы стали активнее использовать мобильные услуги во время своего пребывания в Окунево. По сравнению с летом 2023 года, голосовой трафик на одного абонента увеличился в 2,4 раза, а потребление интернет-трафика возросло вдвое. При этом женщины оказались более общительными: на них пришлось 53% всех минут телефонных разговоров и 62% использованного интернет-трафика.
Иностранные туристы составили 30% от общего числа посетителей Окунево в летний сезон 2024 года. Наиболее активными среди них были путешественники из Казахстана, Нидерландов, Индии, Японии и Франции. Также в деревне побывали гости из Германии, Австрии, Узбекистана, Эстонии, США, Китая, Литвы, Белоруссии, Грузии, Дании, Турции, ОАЭ, Южной Кореи, Азербайджана, Киргизии, Греции, Мексики, Саудовской Аравии, Туниса и Филиппин. Сравнение с прошлым годом показывает, что количество иностранных туристов увеличилось на 21%, в то время как число российских гостей сократилось вдвое.
9% всех туристов, посетивших Окунево летом 2024 года, уже бывали здесь в прошлом году. Этот показатель одинаков как для российских, так и для иностранных гостей. Среди тех, кто решил повторить свое путешествие, оказались туристы из Казахстана, Нидерландов, Франции, Австрии, Японии и Южной Кореи.
Анализ туристических потоков, проведенный T2, может оказаться полезным для государственных учреждений и предпринимателей, стремящихся развивать туристическую инфраструктуру и привлекать новых посетителей. Оператор также работает над созданием платформы, основанной на больших данных, которая будет включать в себя аналитические отчеты, позволяющие оценить общее количество туристов в регионе, определить сезонность поездок и составить рейтинг «домашних» регионов туристов. Это поможет лучше понять потребности и предпочтения путешественников, что, в свою очередь, может способствовать развитию туризма в Окунево и других регионах России.