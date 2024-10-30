Туристический бум. Оператор Т2 выяснил, что в Окунево приезжает больше иностранцев

Возрастной состав туристов также интересен: в Окунево приезжают люди в возрасте от 16 до 77 лет. Наиболее активной группой оказались путешественники в возрасте 41-50 лет, которые составили треть от общего числа гостей. Вторая по численности группа — это туристы в возрасте 31-40 лет, составившие 26%. Третье место заняли путешественники в возрасте 51-60 лет, составившие 17%. Интересно, что мужчины составляют 51% от общего числа туристов, что говорит о небольшой, но заметной разнице в интересах между полами. В среднем каждый гость с SIM-картой T2 проводил в Окунево около 10 дней.