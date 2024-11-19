На площадке омского НПЗ прошел «Географический диктант-2024»

Диктант в этом году проводят в десятый раз. Он составлен в виде теста. Задания проверяют не только географические знания, но и нацелены на образное мышление. Результаты диктанта огласят после 12 декабря. Для участия в акции на роль ведущих традиционно приглашают известных личностей. В этом году для сотрудников ОНПЗ модератором стала омская журналистка Татьяна Суровая.