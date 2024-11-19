На площадке омского НПЗ прошел «Географический диктант-2024»

Posted 19 ноября, 09:15
Published 19 ноября, 09:15
Modified 19 ноября, 09:15
Updated 19 ноября, 09:15
Омский НПЗ стал площадкой для «Географического диктанта-2024». Просветительская акция является международной. В число заданий вошли также два вопроса, посвященные фауне Омской области и реке Иртыш. На площадке ОНПЗ свои знания проверили сотрудники предприятия вместе со своими семьями.
«Географический диктант» прошел 16 и 17 ноября в самых разных уголках земного шара. В нынешней акции участвовало 119 стран, включая Россию.
«Сотрудничество Русского географического общества с Омским НПЗ позволяет вовлекать огромный штат сотрудников предприятия для участия в просветительских акциях и образовательных мероприятиях. В начале года волонтеры предприятия и эксперты общества провели интерактивную лекцию для слабовидящих детей в адаптивной школе-интернате. И сейчас в юбилейный год проведения географического диктанта Омский НПЗ стал площадкой для популярной акции, которая помогает осознать уникальность нашей Родины», — прокомментировал председатель Омского отделения Русского географического общества Иван Кротт.
Диктант в этом году проводят в десятый раз. Он составлен в виде теста. Задания проверяют не только географические знания, но и нацелены на образное мышление. Результаты диктанта огласят после 12 декабря. Для участия в акции на роль ведущих традиционно приглашают известных личностей. В этом году для сотрудников ОНПЗ модератором стала омская журналистка Татьяна Суровая.
«Омский НПЗ не первый раз становится площадкой для проведения просветительской акции. О масштабности „Географического диктанта“ говорит международный статус мероприятия: площадки для написания размещаются в разных частях земли и это дарит чувство сопричастности. В этом году проверить свои знания пришли и сотрудники предприятия, и члены их семей, что свидетельствует об истинном интересе к стране, в которой ты живешь», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.