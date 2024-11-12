gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 05:03

Published 12 ноября, 05:03

Modified 12 ноября, 05:05

Updated 12 ноября, 05:05

Синичкин день. Какой православный праздник отмечают сегодня

Синичкин день. Какой православный праздник отмечают сегодня

12 ноября 2024, 05:03
Фото: gorod55.ru.
Также именины празднуют Юлиан, Леонид, Елена, Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар, Иосиф, Максим.

Сегодня, 12 ноября, в православном календаре День памяти священномученика Зиновия и сестры его Зиновии. Они приняли мученическую смерть за веру. На Руси этот день называли «Зиновий Синичник» или «Синичкин день». Считается, что синицы прилетают поближе к деревням, так как чувствуют приближение холодов.

Именины сегодня празднуют Юлиан, Леонид, Елена, Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар, Иосиф, Максим.

Сегодня, 12 ноября, в нашей стране отмечают День специалиста по безопасности, День работников Сбербанка.

А в коротком видео корреспондент Евгений Игишев рассказал о необычных знаменательных датах.

Поздравляем экономистов и военных в отставке. Рассказываем, какой сегодня праздник
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Видео#Праздники#Холода#Имена#Православный праздник#Христианство#Синичкин день
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика