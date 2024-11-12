Синичкин день. Какой православный праздник отмечают сегодня

Posted 12 ноября, 05:03
Published 12 ноября, 05:03
Modified 12 ноября, 05:05
Updated 12 ноября, 05:05
Сегодня, 12 ноября, в православном календаре День памяти священномученика Зиновия и сестры его Зиновии. Они приняли мученическую смерть за веру. На Руси этот день называли «Зиновий Синичник» или «Синичкин день». Считается, что синицы прилетают поближе к деревням, так как чувствуют приближение холодов.
Именины сегодня празднуют Юлиан, Леонид, Елена, Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар, Иосиф, Максим.
Сегодня, 12 ноября, в нашей стране отмечают День специалиста по безопасности, День работников Сбербанка.
А в коротком видео корреспондент Евгений Игишев рассказал о необычных знаменательных датах.