Синичкин день. Какой православный праздник отмечают сегодня

Сегодня, 12 ноября, в православном календаре День памяти священномученика Зиновия и сестры его Зиновии. Они приняли мученическую смерть за веру. На Руси этот день называли «Зиновий Синичник» или «Синичкин день». Считается, что синицы прилетают поближе к деревням, так как чувствуют приближение холодов.