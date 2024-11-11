Поздравляем экономистов и военных в отставке. Рассказываем, какой сегодня праздник

Posted 11 ноября, 04:11
Published 11 ноября, 04:11
Modified 11 ноября, 04:13
Updated 11 ноября, 04:13
Сегодня, 11 ноября, в нашей стране отмечают День экономиста, День военного пенсионера. Не забываем также про Всемирный день шоппинга.
Именины сегодня празднуют Авраам, Агафья, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Клавдий, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.
В коротком видео корреспондент Евгений Игишев рассказал о необычных знаменательных датах.
Ранее Город55 рассказывал, когда в России отмечают День матери. Это праздник благодарности тем, кто приводит нас в этот мир. Но, как ни странно, это один из самых «молодых» праздников — несмотря на богатую историю.