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Posted 11 ноября, 04:11

Published 11 ноября, 04:11

Modified 11 ноября, 04:13

Updated 11 ноября, 04:13

Иллюстрация

Поздравляем экономистов и военных в отставке. Рассказываем, какой сегодня праздник

11 ноября 2024, 04:11
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация
Сюжет
Праздник
Город55 напоминает о знаменательных событиях, именинах и необычных праздниках.

Сегодня, 11 ноября, в нашей стране отмечают День экономиста, День военного пенсионера. Не забываем также про Всемирный день шоппинга.

Именины сегодня празднуют Авраам, Агафья, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Клавдий, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

  • 11 ноября 1837 года открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским Селом.
  • 11 ноября 1918 года подписано Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне.
  • 11 ноября 1936 года в Англии впервые показали прогноз погоды по телевидению.
  • 11 ноября 1983 года появился первый прототип компьютерного вируса.
  • 11 ноября 2002 года российский ученый Григорий Перельман доказал математическую гипотезу Пуанкаре.

В коротком видео корреспондент Евгений Игишев рассказал о необычных знаменательных датах.

Ранее Город55 рассказывал, когда в России отмечают День матери. Это праздник благодарности тем, кто приводит нас в этот мир. Но, как ни странно, это один из самых «молодых» праздников — несмотря на богатую историю.

День матери в России: когда будет в 2024 году, история и традиции праздника
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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Праздники#Праздник#Календарь
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