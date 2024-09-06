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Владимир Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

Владимир Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

6 сентября 2024, 15:14
Фото: Фотобанк международной выставки-форума «Россия»
Национальный центр, унаследовавший наименование выставки, призван сохранить ее наследие. Главой оргкомитета стал Сергей Кириенко — Первый заместитель Руководителя Администрации Президента.

Сегодня, 6 сентября, был обнародован указ Президента РФ «Об Организационном комитете Национального центра „Россия“: новый документ вводит в действие Положение об Оргкомитете национального центра, а также наделяет его главу полномочиями на утверждение будущего состава комитета.

Как отмечается в тексте указа, международная выставка-форум «Россия» предстанет в обновленном формате национального центра для демонстрации достижений страны, а также в целях укрепления национальной идентичности и сохранения и дальнейшего использования опыта регионов, представивших свои экспозиции во время выставки. Сам документ уже обрел необходимую юридическую силу.

Напомним, первые планы о преобразовании завершившейся выставки-форума в национальный центр обсуждались в июле этого года: тогда Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину, Председателю Правительства РФ, разработать стратегию представления достижений страны в формате уже международных мероприятий.

Владимир Путин поручил преобразовать выставку «Россия» в Национальный центр
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#Илья Скобин#Общество#Владимир Путин#Правительство РФ#Новости#Михаил Мишустин#Сергей Кириенко#Оргкомитет#Выставка-форум#Национальный центр
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