Владимир Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
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Updated Сегодня, 15:16
Сегодня, 6 сентября, был обнародован указ Президента РФ «Об Организационном комитете Национального центра „Россия“: новый документ вводит в действие Положение об Оргкомитете национального центра, а также наделяет его главу полномочиями на утверждение будущего состава комитета.
Как отмечается в тексте указа, международная выставка-форум «Россия» предстанет в обновленном формате национального центра для демонстрации достижений страны, а также в целях укрепления национальной идентичности и сохранения и дальнейшего использования опыта регионов, представивших свои экспозиции во время выставки. Сам документ уже обрел необходимую юридическую силу.
Напомним, первые планы о преобразовании завершившейся выставки-форума в национальный центр обсуждались в июле этого года: тогда Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину, Председателю Правительства РФ, разработать стратегию представления достижений страны в формате уже международных мероприятий.