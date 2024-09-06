Владимир Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

Как отмечается в тексте указа, международная выставка-форум «Россия» предстанет в обновленном формате национального центра для демонстрации достижений страны, а также в целях укрепления национальной идентичности и сохранения и дальнейшего использования опыта регионов, представивших свои экспозиции во время выставки. Сам документ уже обрел необходимую юридическую силу.