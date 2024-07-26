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Владимир Путин поручил преобразовать выставку «Россия» в Национальный центр

Владимир Путин поручил преобразовать выставку «Россия» в Национальный центр

26 июля 2024, 09:12
Фото: 1MI
Первые распоряжения относительно масштабных преобразований, уже даны: оргкомитет выставки преобразуют в оргкомитет национального центра.

Глава государства также дал целый ряд смежных поручений: в частности, Правительству Российской Федерации и Администрации Президента предстоит разработка стратегии представления достижений Российской Федерации в разных отраслях на уровне международных мероприятий.

Кроме того, в списке приоритетных задач находится и выпуск просветительских материалов об опыте работы завершившейся выставки-форума Россия и о деятельности будущего одноименного Национального центра.

Ответственными за исполнение поручений Президента назначены Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ, Сергей Кириенко — первый заместитель Руководителя Администрации Президента и Наталья Виртуозова, генеральный директор выставки «Россия».

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#Илья Скобин#Политика#Владимир Путин#Россия#Правительство РФ#Администрация президента#Выставка-форум#Национальный центр
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