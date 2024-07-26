Владимир Путин поручил преобразовать выставку «Россия» в Национальный центр

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Глава государства также дал целый ряд смежных поручений: в частности, Правительству Российской Федерации и Администрации Президента предстоит разработка стратегии представления достижений Российской Федерации в разных отраслях на уровне международных мероприятий.
Кроме того, в списке приоритетных задач находится и выпуск просветительских материалов об опыте работы завершившейся выставки-форума Россия и о деятельности будущего одноименного Национального центра.
Ответственными за исполнение поручений Президента назначены Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ, Сергей Кириенко — первый заместитель Руководителя Администрации Президента и Наталья Виртуозова, генеральный директор выставки «Россия».