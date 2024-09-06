«Давай мириться»: как карта конфликта может помочь в ссоре

Карта конфликта — это инструмент, который помогает выявить корни проблем и понять, почему вы и ваш партнер вновь и вновь попадаете в одну и ту же ловушку. Эта методика призвана заставить каждого из участников задуматься о своей роли в ссоре и о том, как они могут изменить динамику общения.