Арсений Брыкин: «Корпоративная культура формируется сверху»

Как пример: несколько сотрудников конструкторского бюро госпредприятия перешли в частную компанию, где им была предложена более высокая зарплата. Но, уже спустя несколько месяцев, трое из пятерки сотрудников уволились, а оставшиеся двое находятся на грани увольнения. Причина такой ситуации кроется в иной корпоративной культуре, других правилах внутреннего распорядка и жесткой ориентации на результат — подобное для сотрудников госпредприятия оказалось, как отмечает автор, шоком. Такие эпизоды происходят из-за сформировавшейся у сотрудников госпредприятия «тактики получения зарплаты»: сделать выработку за два часа, а оставшиеся шесть — «сидишь, чтобы не срезали расценки». В бизнесе ситуация иная: сделать работу как можно быстрее и получить за нее деньги — тем самым минимизировать затраты и увеличить прибыль для выживания в конъюнктуре рынка.