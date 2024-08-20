«Мелодия» заявила о возобновлении производства виниловых пластинок

Стоимость инвестиционного проекта составляет около ста пятидесяти миллионов рублей, которые будут направлены на приобретение производственного помещения, техники и сырья. По словам генерального директора, завод будет оборудован производственными линиями Allegro II, сделанными в Гонконге. Техоборудование будет поставляться через КНР и страны Европы, сообщает newia.ru.