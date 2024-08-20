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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

«Мелодия» заявила о возобновлении производства виниловых пластинок

«Мелодия» заявила о возобновлении производства виниловых пластинок

20 августа 2024, 18:06
Фото: Изображение Midjourney
От представителей старейшего российского производителя пластинок фирмы «Мелодия» стало известно, что в скором времени производство планируют возобновить.

По словам гендиректора компании Андрея Кричевского, завод откроется в Новосибирске. АО «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» уже прошло регистрацию, и данные о нем с августа текущего года присутствуют в Едином госреестре юридических лиц.

Стоимость инвестиционного проекта составляет около ста пятидесяти миллионов рублей, которые будут направлены на приобретение производственного помещения, техники и сырья. По словам генерального директора, завод будет оборудован производственными линиями Allegro II, сделанными в Гонконге. Техоборудование будет поставляться через КНР и страны Европы, сообщает newia.ru.

Согласно планам, производство с годовым объемом выпускаемых пластинок порядка ста тысяч единиц заработает в первой половине будущего года.

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