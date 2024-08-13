По словам военного специалиста и экс-члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, ни чрезмерного перегревания, ни быстрого перемещения огромных масс воздуха по причине резкого перепада температур не происходило бы, если бы не вырубка 90% леса на Русской равнине.