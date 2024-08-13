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Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Что с погодой: как объяснить метеорологические аномалии в России

Что с погодой: как объяснить метеорологические аномалии в России

13 августа 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
Этим летом жители почти всех регионов нашей страны испытали на себе аномальную жару и другие нехарактерные природные явления. Эксперты предостерегают, что худшее еще впереди. Количество катаклизмов и погодных аномалий в РФ будет расти.

В минувшем году в РФ зафиксировали более тысячи опасных погодных явлений, треть из которых имела катастрофические последствия.

Лето текущего года принесло масштабные наводнения в Тюменскую, Курганскую и Оренбургскую области, а также характерные для тропиков «мегаливни» и ураганы в столичный регион и Татарстан и невыносимую жару в Поволжье и Краснодарский край.

В качестве главной причины изменения погоды в РФ ученые называют глобальное потепление. Поскольку климат изменяется достаточно быстро, число природных катаклизмов будет только расти, пишет newia.ru.

Но не только глобальное потепление вызывает негативные метеорологические явления. Согласно мнению экспертов, во многом на погоду влияет массовая вырубка российских лесов.

По словам военного специалиста и экс-члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, ни чрезмерного перегревания, ни быстрого перемещения огромных масс воздуха по причине резкого перепада температур не происходило бы, если бы не вырубка 90% леса на Русской равнине.

В частности, в Сочи за последние несколько лет значительно возросло число наводнений, бурь и оползней вследствие массовой вырубки реликтового леса при возведении Олимпийского парка. Так как чернозем пересыхает, возникают черные бури, способные нанести огромный ущерб природе и населению.

По словам экспертов, ситуацию можно улучшить при помощи высадки деревьев. Однако для этого потребуется не один десяток лет.

#Общество#Погода
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