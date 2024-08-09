Отпуск в Кучугурах: чем заняться на отдыхе

Один из плюсов — дешевое размещение: в частном секторе помещения сдают по 600–800 рублей в сутки, в гостевых домах и на базах отдыха — по 2500–3000 рублей посуточно. Это же становится минусом: гламура, комфорта и туристической инфраструктуры в поселке нет. Главное здесь — это море.