Отпуск в Кучугурах: чем заняться на отдыхе

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Разбираемся вместе с newia. На сегодня Кучугуры вряд ли можно назвать курортом. Это скорее поселок в 50 километрах от Анапы, который никогда не привлекал особого внимания отдыхающих, стремящихся получить в отпуске все по максимуму.
Зато поклонники дикой природы отзываются о Кучугурах с восторгом: побережье с золотистым песком, аромат степных трав в воздухе. Туристическая инфраструктура не слишком развита, но есть определенные подвижки: в последние годы здесь начали открываться гостевые дома, рестораны и магазины.
Другим важным преимуществом курорта является чистое море. В отличие от других курортов Краснодарского края, здесь нет случаев ротавирусной инфекции, а кажущаяся мутность воды связана с поднявшимся со дна песком. Впрочем, в августе вода начинает зеленеть, иногда в этот уголок заплывают медузы.
Поэтому сюда рекомендуется приезжать в начале лета или осенью: Азовское море неглубокое, а вода долго держит комфортную температуру.
Один из плюсов — дешевое размещение: в частном секторе помещения сдают по 600–800 рублей в сутки, в гостевых домах и на базах отдыха — по 2500–3000 рублей посуточно. Это же становится минусом: гламура, комфорта и туристической инфраструктуры в поселке нет. Главное здесь — это море.
Зато здесь дешевая еда: можно демократично перекусить в кафе и столовых, а можно купить дешевые овощи и фрукты на рынке. Словом, если главная цель — увидеть море, ехать сюда стоит.