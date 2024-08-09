gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Отпуск в Кучугурах: чем заняться на отдыхе

9 августа 2024, 18:11
Любители отдыха на Азовском море уверяют, что Кучугуры ждет будущее большого и популярного курорта. Так ли это?

Разбираемся вместе с newia. На сегодня Кучугуры вряд ли можно назвать курортом. Это скорее поселок в 50 километрах от Анапы, который никогда не привлекал особого внимания отдыхающих, стремящихся получить в отпуске все по максимуму.

Зато поклонники дикой природы отзываются о Кучугурах с восторгом: побережье с золотистым песком, аромат степных трав в воздухе. Туристическая инфраструктура не слишком развита, но есть определенные подвижки: в последние годы здесь начали открываться гостевые дома, рестораны и магазины.

Другим важным преимуществом курорта является чистое море. В отличие от других курортов Краснодарского края, здесь нет случаев ротавирусной инфекции, а кажущаяся мутность воды связана с поднявшимся со дна песком. Впрочем, в августе вода начинает зеленеть, иногда в этот уголок заплывают медузы.

Поэтому сюда рекомендуется приезжать в начале лета или осенью: Азовское море неглубокое, а вода долго держит комфортную температуру.

Один из плюсов — дешевое размещение: в частном секторе помещения сдают по 600–800 рублей в сутки, в гостевых домах и на базах отдыха — по 25003000 рублей посуточно. Это же становится минусом: гламура, комфорта и туристической инфраструктуры в поселке нет. Главное здесь — это море.

Зато здесь дешевая еда: можно демократично перекусить в кафе и столовых, а можно купить дешевые овощи и фрукты на рынке. Словом, если главная цель — увидеть море, ехать сюда стоит.

#Общество#Туризм#Все материалы авторов
Подпишитесь
«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
Сегодня, 05:35
Первый замминистра внутренней политики Омской области Киселев вновь занял свой пост
Сегодня, 08:04
Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
Сегодня, 03:55
Головные боли и слабость: на Омск надвигаются мощные магнитные бури
Сегодня, 06:34
Защитник омского ХК «Авангард» Даррен Диц рассказал, сколько платит за квартиру
Сегодня, 04:56
Омские бизнесмены Ольшанские подали иск против мэрии из-за сквера на Красном пути
Сегодня, 05:58