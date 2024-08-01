Топ арбитража: Томск против Омска и долги «Атланта-Гофры»

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
1-е место. АО «Ступинская металлургическая компания» против АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
Две крупных компании из Москвы судятся в омском арбитраже. «СМК» хочет взыскать с «ОДК» 312,8 млн рублей за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств». По-видимому, что-то пошло не так в ходе сотрудничества: истец изготавливает металлоизделия, ответчик производит турбореактивные двигатели. Место действия связано с тем, что у «ОДК» есть представительство в Омской области.
2-е место. Кирилл Солдатенков против ООО «НПО Контур».
Омский бизнесмен вчинил иск на 208 млн рублей научно-производственному объединению из Красного Яра в Любинском районе, которое производит «готовые металлические изделия». Кирилл Солдатенков является единственным учредителем компаний «РСК ТЭС», «ТК ТЭС», «Сельхозводстрой» и «Ченто». Крупнейшая из этих фирм — «ТК ТЭС», торгующая оптом электрической бытовой техникой. «Контур» производит металлические изделия.
3-е место. Строительная компания «Антикор-НХП» против «Омского монтажного специализированного управления №1».
Фирма из Петербурга с омским филиалом требует от омской компании 131 млн рублей. Стоит уточнить, что питерцы специализируются на оптовой торговле, а омичи — на монтаже стальных строительных конструкций. Возможно, судебное дело связано с давней недопоставкой товара.
4-е место. Налоговая против Вячеслава и Снежаны Стахурских.
Межрайонная ИФНС №7 по Омской области требует от омского бизнесмена 103,8 млн рублей. Вячеслав Стахурский как ИП специализируется на управлении недвижимостью, а еще он является единственным учредителем производственно-коммерческой фирмы «Атлант-Гофра», у которой сейчас нет своего капитала. Налоговики хотят привлечь Стахурского к субсидиарной ответственности по долгам его компании.
— В период осуществления Стахурским В.В. полномочий руководителя должника им осуществлены неправомерные действия, причинившие вред имущественным интересам должника, — говорится в судебном определении.
Далее уточняется, что бизнесмен переводил деньги компании на свои личные счета, перечислял их без видимых оснований другим юрлицам. Значительную часть этих денег, по данным налоговой, получила Снежана Стахурская, а потому ее предлагается тоже привлечь к субсидиарной ответственности — на 25,4 млн рублей.
5-е место. УК «Перекресток» против «Технологии Сибири».
Управляющая компания из Томска хочет получить с фирмы омской предпринимательницы Ольги Данилко 85,2 млн рублей. «Перекресток», вопреки названию, не управляет жилыми домами, а продает топливо оптом. «Технология Сибири» тоже занимается оптовой торговлей — «неспециализированной».