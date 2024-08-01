Топ арбитража: Томск против Омска и долги «Атланта-Гофры»

Две крупных компании из Москвы судятся в омском арбитраже. «СМК» хочет взыскать с «ОДК» 312,8 млн рублей за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств». По-видимому, что-то пошло не так в ходе сотрудничества: истец изготавливает металлоизделия, ответчик производит турбореактивные двигатели. Место действия связано с тем, что у «ОДК» есть представительство в Омской области.