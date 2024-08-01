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Топ арбитража: налоговики против Стахурских, москвичи против москвичей

Топ арбитража: Томск против Омска и долги «Атланта-Гофры»

1 августа 2024, 10:34
Фото: 1MI

Топ арбитража: налоговики против Стахурских, москвичи против москвичей

За июль 2024 года в Арбитражный суд Омской области поступили сотни дел. Объем финансовых претензий по крупнейшему иску превысил 300 млн рублей. Рассказываем подробности.

1-е место. АО «Ступинская металлургическая компания» против АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Две крупных компании из Москвы судятся в омском арбитраже. «СМК» хочет взыскать с «ОДК» 312,8 млн рублей за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств». По-видимому, что-то пошло не так в ходе сотрудничества: истец изготавливает металлоизделия, ответчик производит турбореактивные двигатели. Место действия связано с тем, что у «ОДК» есть представительство в Омской области.

2-е место. Кирилл Солдатенков против ООО «НПО Контур».

Омский бизнесмен вчинил иск на 208 млн рублей научно-производственному объединению из Красного Яра в Любинском районе, которое производит «готовые металлические изделия». Кирилл Солдатенков является единственным учредителем компаний «РСК ТЭС», «ТК ТЭС», «Сельхозводстрой» и «Ченто». Крупнейшая из этих фирм — «ТК ТЭС», торгующая оптом электрической бытовой техникой. «Контур» производит металлические изделия.

3-е место. Строительная компания «Антикор-НХП» против «Омского монтажного специализированного управления №1».

Фирма из Петербурга с омским филиалом требует от омской компании 131 млн рублей. Стоит уточнить, что питерцы специализируются на оптовой торговле, а омичи — на монтаже стальных строительных конструкций. Возможно, судебное дело связано с давней недопоставкой товара.

4-е место. Налоговая против Вячеслава и Снежаны Стахурских.

Межрайонная ИФНС №7 по Омской области требует от омского бизнесмена 103,8 млн рублей. Вячеслав Стахурский как ИП специализируется на управлении недвижимостью, а еще он является единственным учредителем производственно-коммерческой фирмы «Атлант-Гофра», у которой сейчас нет своего капитала. Налоговики хотят привлечь Стахурского к субсидиарной ответственности по долгам его компании.

— В период осуществления Стахурским В.В. полномочий руководителя должника им осуществлены неправомерные действия, причинившие вред имущественным интересам должника, — говорится в судебном определении.

Далее уточняется, что бизнесмен переводил деньги компании на свои личные счета, перечислял их без видимых оснований другим юрлицам. Значительную часть этих денег, по данным налоговой, получила Снежана Стахурская, а потому ее предлагается тоже привлечь к субсидиарной ответственности — на 25,4 млн рублей.

5-е место. УК «Перекресток» против «Технологии Сибири».

Управляющая компания из Томска хочет получить с фирмы омской предпринимательницы Ольги Данилко 85,2 млн рублей. «Перекресток», вопреки названию, не управляет жилыми домами, а продает топливо оптом. «Технология Сибири» тоже занимается оптовой торговлей — «неспециализированной».

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Арбитражный суд#Новости
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