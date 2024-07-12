Омский молодежный Совет возглавила сотрудница НПО «Мир»

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Published Сегодня, 07:52
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Сегодня, 12 июля, прошло первое заседание очередного созыва молодежного Совета при Омском городском Совете. Депутаты выбрали председателя и его заместителя. Спикером стала 33-летняя Юлия Гвоздинская, которая работает ведущим специалистом в отделе по развитию персонала НПО «Мир», а ее замом — школьник Владимир Кононенко.
Гвоздинская, по ее словам, пришла в ОМС с идеей развития в Омске «профессионального туризма».
— У нас сейчас одна из главных проблем — это отток молодых специалистов, которые проходят обучение в вузах и сузах города и переезжают в другие регионы, — цитирует ее выступление официальный телеграм-канал Омского городского Совета. — Мне бы очень хотелось, чтобы мы развивали профессиональный туризм, так как у нас много промышленных предприятий с хорошим оборудованием. И хотелось бы, чтобы именно наши студенты работали на благоустройстве нашего города и получали профессиональные навыки и развивались на наших предприятиях…
Стоит отметить, что в предыдущих созывах ОМС не могли заседать депутаты «за 30»: возрастной максимум был поднят с 30 лет до 35 только 2 месяца назад, как раз накануне выборов. Инициатор этого предложения, вице-спикер Горсовета Светлана Студеникина, апеллировала к федеральному законодательству, согласно которому понятие «молодежь» распространяется на людей до 35 лет.
НПО «Мир» — одно из крупнейших омских предприятий, которое позиционируется как «разработчик, поставщик приборов и решений для интеллектуальных сетей и подстанций». Его руководитель Александр Беляев является одним из богатейших омичей.