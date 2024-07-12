Омский молодежный Совет возглавила сотрудница НПО «Мир»

Стоит отметить, что в предыдущих созывах ОМС не могли заседать депутаты «за 30»: возрастной максимум был поднят с 30 лет до 35 только 2 месяца назад, как раз накануне выборов. Инициатор этого предложения, вице-спикер Горсовета Светлана Студеникина, апеллировала к федеральному законодательству, согласно которому понятие «молодежь» распространяется на людей до 35 лет.