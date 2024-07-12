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Владимир Корбут, Юлия Гвоздинская

Омский молодежный Совет возглавила сотрудница НПО «Мир»

12 июля 2024, 07:52
Фото: Омский городской Совет
Владимир Корбут, Юлия Гвоздинская
Юлия Гвоздинская работает ведущим специалистом по развитию персонала.

Сегодня, 12 июля, прошло первое заседание очередного созыва молодежного Совета при Омском городском Совете. Депутаты выбрали председателя и его заместителя. Спикером стала 33-летняя Юлия Гвоздинская, которая работает ведущим специалистом в отделе по развитию персонала НПО «Мир», а ее замом — школьник Владимир Кононенко.

Гвоздинская, по ее словам, пришла в ОМС с идеей развития в Омске «профессионального туризма».

— У нас сейчас одна из главных проблем — это отток молодых специалистов, которые проходят обучение в вузах и сузах города и переезжают в другие регионы, — цитирует ее выступление официальный телеграм-канал Омского городского Совета. — Мне бы очень хотелось, чтобы мы развивали профессиональный туризм, так как у нас много промышленных предприятий с хорошим оборудованием. И хотелось бы, чтобы именно наши студенты работали на благоустройстве нашего города и получали профессиональные навыки и развивались на наших предприятиях…

Стоит отметить, что в предыдущих созывах ОМС не могли заседать депутаты «за 30»: возрастной максимум был поднят с 30 лет до 35 только 2 месяца назад, как раз накануне выборов. Инициатор этого предложения, вице-спикер Горсовета Светлана Студеникина, апеллировала к федеральному законодательству, согласно которому понятие «молодежь» распространяется на людей до 35 лет.

НПО «Мир» — одно из крупнейших омских предприятий, которое позиционируется как «разработчик, поставщик приборов и решений для интеллектуальных сетей и подстанций». Его руководитель Александр Беляев является одним из богатейших омичей.

Депутатам Омского молодежного Совета разрешили быть немного взрослее
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Омский молодежный Совет#Юлия Гвоздинская
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