После череды поломок. На площади перед омским цирком заработал 50-летний фонтан

Впервые на этом месте фонтан заработал в 1974 году, однако скоро он пришел в негодность и его пришлось засыпать. Вновь фонтан открылся в 2017 году, после чего проработал несколько лет и также сломался. В этом году объект возобновил работу, позже в омском цирке планируют отреставрировать фасад фонтана, который со временем стал разрушаться.