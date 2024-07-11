После череды поломок. На площади перед омским цирком заработал 50-летний фонтан

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Сегодня, 11 июля, на площади перед омским цирком заработал фонтан после капитального ремонта — замены насосных механизмов и изменения инженерной системы подачи воды.
«Не смотря на то, что Омский цирк на каникулах и откроет новый сезон только в сентябре, мы активно готовимся к празднованию „Дня города“. Сегодня наш цирк продолжает исправлять огрехи неудачного капремонта и фонтан — один из шагов этой сложной работы. До конца года мы планируем решить вопрос с отсутствующей вентиляцией и кондиционированием», — рассказал директор цирка Виталий Доля.
Впервые на этом месте фонтан заработал в 1974 году, однако скоро он пришел в негодность и его пришлось засыпать. Вновь фонтан открылся в 2017 году, после чего проработал несколько лет и также сломался. В этом году объект возобновил работу, позже в омском цирке планируют отреставрировать фасад фонтана, который со временем стал разрушаться.