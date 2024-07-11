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После капитальной замены оборудования у омского цирка заработал фонтан

После череды поломок. На площади перед омским цирком заработал 50-летний фонтан

11 июля 2024, 09:00
Фото: Пресс-служба Омского государственного цирка

После капитальной замены оборудования у омского цирка заработал фонтан

На площади перед омским цирком заработал фонтан после длительного простоя, на объекте провели полную замену насосных механизмов и изменили инженерную систему подачи воды.

Сегодня, 11 июля, на площади перед омским цирком заработал фонтан после капитального ремонта — замены насосных механизмов и изменения инженерной системы подачи воды.

«Не смотря на то, что Омский цирк на каникулах и откроет новый сезон только в сентябре, мы активно готовимся к празднованию „Дня города“. Сегодня наш цирк продолжает исправлять огрехи неудачного капремонта и фонтан — один из шагов этой сложной работы. До конца года мы планируем решить вопрос с отсутствующей вентиляцией и кондиционированием», — рассказал директор цирка Виталий Доля.

Впервые на этом месте фонтан заработал в 1974 году, однако скоро он пришел в негодность и его пришлось засыпать. Вновь фонтан открылся в 2017 году, после чего проработал несколько лет и также сломался. В этом году объект возобновил работу, позже в омском цирке планируют отреставрировать фасад фонтана, который со временем стал разрушаться.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Цирк#Новости#Фонтан#Фонтаны#Городские фонтаны#Омский цирк#Цирки#Ремонт фонтана#Фонтан у цирка
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