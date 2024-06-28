В омском Литературном музее поздравили с днем рождения «кандидата Нобелевской премии»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В омском Литературном музее имени Достоевского сегодня, 28 июня, прошла встреча под названием «Сорокин жив!». В этой «культурно-образовательной программе» речь идет об Антоне Сорокине — известном омском писателе начала XX века. Он пришел в литературу в 1900 году, позже стал видным культурным деятелем «белого Омска», лучшими его учениками считались Всеволод Иванов и Леонид Мартынов. Умер Сорокин от туберкулеза в 1928 году. Его день рождения, по одной из версий, — 29 июня, и накануне этой даты в музее было организовано своеобразное поздравление.
Гостей встречал сам Сорокин в исполнении актера театра «Комната24» Кирилла Игнатенко, стоявший за столом с самоваром и баранками. Затем перед собравшимися выступили директор музея Виктор Вайнерман и историк, заместитель директора Пушкинской библиотеки Алексей Сорокин.
— В том, что мы знаем о писателе, трудно отделить реальность от вымысла, потому что Антон Сорокин сам создавал себе биографию, — объяснил Алексей Сорокин.
Мистификации и розыгрыши были характерны для юбиляра: например, он называл себя «кандидатом Нобелевской премии», напоказ гордился званием «гениального поэта», которое ему присвоил вождь российских футуристов Давид Бурлюк, и сам раздавал это звание менее маститым омским литераторам. С этим можно связать и определенную карнавальность сегодняшнего мероприятия. Сорокин-Игнатенко сообщил собравшимся, что ему исполнилось 140 лет, ведущая признала, что он прекрасно сохранился для этого возраста, а в финале писатель начал угощать своих гостей чаем с баранками.
Отметим, что творчество Антона Сорокина сейчас вызывает живой интерес специалистов как в Омске, так и в других городах России. Ученые изучают его огромный творческий архив (в нем около 2 тысяч рукописей) и регулярно издают его произведения.