В омском Литературном музее поздравили с днем рождения «кандидата Нобелевской премии»

В омском Литературном музее имени Достоевского сегодня, 28 июня, прошла встреча под названием «Сорокин жив!». В этой «культурно-образовательной программе» речь идет об Антоне Сорокине — известном омском писателе начала XX века. Он пришел в литературу в 1900 году, позже стал видным культурным деятелем «белого Омска», лучшими его учениками считались Всеволод Иванов и Леонид Мартынов. Умер Сорокин от туберкулеза в 1928 году. Его день рождения, по одной из версий, — 29 июня, и накануне этой даты в музее было организовано своеобразное поздравление.