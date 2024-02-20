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Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков попал в базу «Миротворца»

Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков попал в базу «Миротворца»

20 февраля 2024, 04:19
Фото: ХК Авангард
Поводом послужила открытая тренировка по хоккею для детей участников СВО.

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков попал в базу украинского «Миротворец». Информация об этом появилась накануне, 19 февраля, на сайте организации. Поводом для включения в список послужила открытая тренировка по хоккею для детей участников СВО, которая состоялась в конце декабря 2023 года.

Занятия с детьми прошли в рамках акции «Новогоднее чудо». На тренировке дети играли с хоккеистами Дамиром Шарипзяновым, Владимиром Ткачевым и Ильей Проскуряковым. После с юными омичами пообщался гендиректор Герман Чистяков.

Напомним, на сайте «Миротворца» публикуются имена россиян, поддерживающий специальную военную операцию. Ранее в список включили также директора омской федерации гандбола Андрея Ежова.

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#Общество#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Омичи#Евгений Игишев#Герман Чистяков
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