Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков попал в базу «Миротворца»

Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков попал в базу украинского «Миротворец». Информация об этом появилась накануне, 19 февраля, на сайте организации. Поводом для включения в список послужила открытая тренировка по хоккею для детей участников СВО, которая состоялась в конце декабря 2023 года.