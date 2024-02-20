Гендиректор омского «Авангарда» Герман Чистяков попал в базу «Миротворца»

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков попал в базу украинского «Миротворец». Информация об этом появилась накануне, 19 февраля, на сайте организации. Поводом для включения в список послужила открытая тренировка по хоккею для детей участников СВО, которая состоялась в конце декабря 2023 года.
Занятия с детьми прошли в рамках акции «Новогоднее чудо». На тренировке дети играли с хоккеистами Дамиром Шарипзяновым, Владимиром Ткачевым и Ильей Проскуряковым. После с юными омичами пообщался гендиректор Герман Чистяков.
Напомним, на сайте «Миротворца» публикуются имена россиян, поддерживающий специальную военную операцию. Ранее в список включили также директора омской федерации гандбола Андрея Ежова.