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Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Отличники завалили: каверзный тест на знание ударений
19 июня 2024, 17:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Орфоэпия — это красиво. Правильно поставленное ударение в беседе является украшением диалога, согласитесь? Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы умеете с ним обращаться.
Жми на кнопку!
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#Алина Ясинская
#Тесты
#Общество
#Образование
#Русский язык
#Досуг
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