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Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

иллюстрация

Отличники завалили: каверзный тест на знание ударений

19 июня 2024, 17:55
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Орфоэпия — это красиво. Правильно поставленное ударение в беседе является украшением диалога, согласитесь? Предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы умеете с ним обращаться.
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#Алина Ясинская#Тесты#Общество#Образование#Русский язык#Досуг
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