Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2024 году

Если вы хотите получить максимум рабочих дней и сохранить зарплату, то лучше всего брать отпуск в июле или октябре. В эти месяцы по 23 рабочих дня. Таким образом можно сохранить заработок на обычном уровне, а также есть вероятность получить дополнительную оплату за фактически отработанные дни, если в вашей организации действует соответствующая система. Также выгодно брать отпуск в августе, в котором будут 22 рабочих дня.