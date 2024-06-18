Назван самый выгодный месяц для отпуска в 2024 году

Отпуск — прекрасная пора. Но планировать отдых нужно вдумчиво, учитывая все нюансы. Как не потерять в деньгах и получить максимальные отпускные? Подробности — в материале Города55.